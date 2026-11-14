Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc: Xây dựng thôn Phú Lương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm sáng phát triển mọi mặt trong đời sống xã hội

Cùng dự Ngày hội có đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bình Ca cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Phú Lương.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Lương, xã Bình Ca.

Thôn Phú Lương có tổng số 269 hộ gia đình với 1.101 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn chủ yếu phát triển kinh tế dựa trên sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc - gia cầm và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Trong năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn và các đoàn thể nhân dân, thôn Phú Lương đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chung vui với bà con nhân dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca.

Bà con nhân dân ở khu dân cư đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, kinh tế phát triển, cùng nhau chung sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần đưa xã Bình Ca phát triển toàn diện, bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm. Số hộ giàu, khá tăng; hộ nghèo giảm còn 2 hộ, chiếm 0,7%, hộ cận nghèo còn 3 hộ.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chung vui cùng nhân dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca.

Trong năm 2026, thực hiện vận động nhân dân hiến đất, ngày công và tiền mở rộng đường bê tông nông thôn từ 3,5m thành đường 5m, với tổng chiều dài là 800m, đã có 25 hộ dân hiến đất làm dường khoảng 400m2, với tổng số tiền huy động nhân dân trên 100 triệu đồng. 100% hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa", thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động tâm linh, cộng đồng; phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong thôn diễn ra sôi nổi; tình hình an ninh trật tự được giữ vững không để xảy ra các tệ nạn xã hội hay vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên địa bàn…

Chung vui cùng bà con nhân dân thôn Phú Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà thôn Phú Lương đã đạt được trong năm 2026. Những kết quả đó thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân; sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò của Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể trong vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng khu dân cư thôn Phú Lương, xã Bình Ca lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí cho biết, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh quyết tâm xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, trở thành nơi nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; nơi các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy; nơi tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Để thực hiện được mục tiêu đó, rất cần sự đồng lòng, chung sức, sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân; trong đó, sức mạnh từ cơ sở, từ từng thôn, bản, tổ dân phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho nhân dân thôn Phú Lương, xã Phú Lương.

Để làm được điều đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Bình Ca tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, đồng hành cùng nhân dân thôn Phú Lương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; chăm lo tốt hơn đời sống của các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với thôn Phú Lương, đồng chí mong muốn và tin tưởng bà con tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phát huy các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả; chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, phấn đấu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại ngày hội.

Xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa thực chất, bền vững; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường sự công khai, minh bạch trong các hoạt động của thôn; xây dựng thôn xóm an toàn, văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù, sáng tạo, nghĩa tình, nhân dân thôn Phú Lương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng của xã Bình Ca.