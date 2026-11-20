Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng các đại biểu và cử tri xã Tâm Mỹ tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo xã Tân Mỹ cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri những nội dung trọng tâm dự kiến trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XX. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và xem xét, thông qua 25 dự thảo nghị quyết quan trọng.

Cùng với đó, Tổ đại biểu thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026; kết quả tiếp nhận, xem xét và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, UBND tỉnh đã xem xét, trả lời 284/284 kiến nghị, đạt 100%; trong đó, 77 kiến nghị đã được giải quyết xong, 69 kiến nghị đang được giải quyết và 138 kiến nghị cần tiếp tục thực hiện theo lộ trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Mỹ.

Tại hội nghị, cử tri xã Tân Mỹ đã kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thôn và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ Hội Người cao tuổi.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh tình trạng thiếu nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã; đề nghị tỉnh bố trí kinh phí tổ chức các đợt khám sức khỏe lưu động cho người dân. Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị bổ sung biên chế giáo viên, cán bộ quản lý tại các điểm trường lẻ cấp THCS còn thiếu; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phòng học bộ môn và nhà đa năng, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa hồ thủy lợi Khuổi Khoang đã xuống cấp; xem xét hỗ trợ các hộ dân bị mất đất do quá trình thi công hồ Khuổi Thu; đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông, trong đó có các tuyến ĐH07, ĐH13; đồng thời có giải pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu với cử tri xã Tân Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Mỹ; đồng thời thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh vận hành đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của biến động thị trường, thiên tai, dịch bệnh và những hạn chế về hạ tầng, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển. Hết quý III, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,04%. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, mục tiêu đề ra. Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới là nhiệm vụ hết sức nặng nề khi xuất phát điểm của tỉnh sau sáp nhập còn thấp, thu nhập bình quân đầu người chưa cao.

Cử tri xã Tân Mỹ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí cũng thông tin, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, công trình. Trong tổng số 126 việc vướng mắc được rà soát, tỉnh đã giải quyết được 76 vấn đề. Khối lượng công việc liên quan đến hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách sau sáp nhập rất lớn, chỉ trong thời gian sáu sáp nhập HĐND tỉnh đã ban hành 282 Nghị quyết. Điều này có sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành phải tập trung cao độ, chủ động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chính quyền địa phương và người dân, doanh nghiệp.

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; mạnh dạn đưa những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Mỹ.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí mong muốn người dân chia sẻ với những khó khăn về nguồn lực của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí khẳng định, các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đều là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng chí tiếp thu và sẽ chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; những vấn đề cần có lộ trình, nguồn lực thực hiện sẽ được nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của xã, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động giải quyết, không để kiến nghị của người dân kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng máy tính cho xã Tân Mỹ.

Đồng chí mong muốn nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ các chủ trương phát triển của tỉnh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tân Mỹ quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng hoa lãnh đạo các trường học xã Tân Mỹ nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Huy Ngọc đã tặng quà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng xã Tân Mỹ 3 bộ máy tính phục vụ công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.