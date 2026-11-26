Quang cảnh buổi tiếp đại diện Trung tâm Văn hóa Botoșani, Romania.

Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ông Gheorghe Iavorenciuc, Giám đốc Khu phức hợp Bảo tàng Botoșani, đại diện Trung tâm Văn hóa Botoșani, Romania.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp đại diện Trung tâm Văn hóa Botoșani đến thăm và làm việc tại Tuyên Quang. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát những tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các giá trị di sản văn hóa đặc sắc và các sản phẩm du lịch tiêu biểu của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, Tuyên Quang luôn coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, trong đó có các đối tác từ Romania. Thông qua chuyến thăm lần này, đồng chí kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, hoạt động bảo tàng, đồng thời kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Tuyên Quang với chính quyền và các cơ quan, tổ chức của tỉnh Botoșani.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà đại diện Trung tâm Văn hóa Botoșani, Romania.

Thay mặt đoàn công tác, ông Gheorghe Iavorenciuc trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Giám đốc Khu phức hợp Bảo tàng Botoșani đánh giá cao bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa phong phú và tiềm năng phát triển du lịch của Tuyên Quang; đồng thời chia sẻ một số nét nổi bật về hoạt động văn hóa, bảo tàng tại địa phương. Ông khẳng định sẽ làm cầu nối tích cực để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, chia sẻ chuyên môn về quản lý bảo tàng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa tỉnh Botoșani và tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. Nhất là thống nhất hoàn thiện bản Ghi nhớ giữa hai bên.

Ông Gheorghe Iavorenciuc, Giám đốc Khu phức hợp Bảo tàng Botoșani, đại diện Trung tâm Văn hóa Botoșani, Romania tặng sách, tạp chí cho Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc.

Theo kế hoạch, chuyến thăm và làm việc của đại diện Trung tâm Văn hóa Botoșani tại Tuyên Quang diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30/11/2026 với nhiều hoạt động khảo sát, trao đổi nghiệp vụ về bảo tồn di sản và xúc tiến du lịch.