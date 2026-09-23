Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tiếp công dân định kỳ tháng 9

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì buổi tiếp công dân.

Tham gia buổi tiếp có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 30-10-2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 28-4-2025; được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 15/GP-UBND ngày 22-3-2024, công suất khai thác khoảng 1.500 tấn quặng/năm, diện tích khu vực khai thác khoảng 3 ha. Ngày 6-7-2026, tập thể Nhân dân thôn Năm Chá (nay sáp nhập là thôn Nặm Đíp), xã Lâm Bình có đơn gửi UBND tỉnh, với chữ ký của người dân, phản ánh, kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Theo báo cáo, các nội dung người dân quan tâm tập trung vào việc chấp hành các quy định về đất đai, khoáng sản, môi trường; công nghệ tuyển, chế biến khoáng sản và hóa chất sử dụng; biện pháp thu gom, xử lý nước thải; nguy cơ tác động đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và môi trường sống; các thủ tục liên quan đến tuyến điện phục vụ Dự án, hành lang an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của các hộ dân.

Thời gian qua, UBND xã Lâm Bình và các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ, tổ chức đối thoại và xem xét các nội dung kiến nghị. Tuy nhiên, người dân vẫn còn băn khoăn, lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng môi trường và việc sử dụng hóa chất trong quá trình tuyển quặng.

Qua rà soát của các cơ quan chuyên môn, những vi phạm trước đây liên quan đến sử dụng đất rừng phòng hộ, mở đường vào khu vực mỏ đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt và các nghĩa vụ theo quyết định xử phạt đã được chấp hành. Công tác tham vấn cộng đồng trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng đã được cơ quan chuyên môn rà soát, xác định thực hiện theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính Phạm Kiều Vân phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Sở Tài chính xác định Dự án hiện chậm tiến độ. Tại thời điểm kiểm tra ngày 25-8-2026, chưa ghi nhận Công ty tổ chức hoạt động xây dựng cơ bản mỏ, khai thác, chế biến, tập kết hoặc vận chuyển khoáng sản. Các cơ quan tham gia rà soát thống nhất tại thời điểm này chưa có căn cứ xem xét áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động mỏ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cho rằng người dân vẫn còn băn khoăn là chính đáng. Đồng chí giao UBND xã Lâm Bình chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân thôn Nặm Đíp; công khai, giải thích đầy đủ, dễ hiểu kết quả rà soát của các cơ quan chuyên môn về hồ sơ pháp lý Dự án, công nghệ tuyển quặng, hóa chất sử dụng, biện pháp bảo vệ môi trường, nguồn nước, đất đai, tuyến điện và điều kiện triển khai Dự án.

Quang cảnh tiếp công dân tại điểm cầu xã Lâm Bình.

Trong quá trình triển khai, nếu cần thiết có thể mời các nhà khoa học, chuyên gia có chuyên môn để đánh giá độc lập, khách quan về nguy cơ sạt lở, chất lượng nguồn nước, môi trường và các vấn đề kỹ thuật liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Quang Thắng Tuyên Quang nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật và các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, tuyển điện và các điều kiện còn thiếu. Doanh nghiệp chỉ được tổ chức xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và trong phạm vi diện tích đất đã hoàn thành thủ tục pháp lý.

Đại diện nhân dân thôn Nặm Đíp phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân tiếp tục tin tưởng, phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề phát sinh. Chính quyền tỉnh sẽ có trách nhiệm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp phải xác định rõ nguyên tắc trong quá trình triển khai Dự án là an toàn của người dân phải được đặt lên hàng đầu; chỉ được triển khai các hoạt động khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định, không để hoạt động của Dự án ảnh hưởng đến đời sống, môi trường và nguồn nước của Nhân dân.