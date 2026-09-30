Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc: Thực hiện '6 rõ' trách nhiệm giải quyết vướng mắc trong bàn giao các công trình điện

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của ngành chức năng, qua rà soát toàn tỉnh có 557 công trình điện còn tồn tại, vướng mắc được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đến nay, có 189 công trình đã hoàn thành bàn giao cho Công ty Điện lực Tuyên Quang quản lý, vận hành; còn 368 công trình chưa thực hiện bàn giao. Trong đó, có 43/368 công trình đủ điều kiện thực hiện bàn giao; 325 công trình chưa đủ điều kiện bàn giao.

Trong số các công trình chưa đủ điều kiện bàn giao có 8/325 công trình không thuộc đối tượng chuyển giao theo Nghị định số 02/2024 là các công trình chiếu sáng đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng khu xử lý rác thải và các công trình di chuyển đường điện hoàn trả lại ngành điện trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng; 293/325 công trình vướng mắc về đất đai; 21/325 công trình gặp sự cố chưa được khắc khục; 3 công trình bị thất lạc, thiếu hoặc không đủ hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc kết luận cuộc họp.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành quyết định cấp kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện đo đạc, hoàn thiện hồ sơ đất đai cho 230/293 công trình vướng mắc về hồ sơ đất đai; các công trình chưa khắc phục sự cố đang phân loại thẩm quyền xử lý; 3 công trình bị thất lạc, thiếu hồ sơ chủ đầu tư đang phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị rà soát, đề xuất hướng giải quyết.

Tại cuộc họp, các ngành chuyên môn báo cáo làm rõ trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn giải quyết, xử lý các công trình còn vướng mắc. Chủ đầu tư các công trình báo cáo tiến độ giải quyết các vướng mắc và công tác phối hợp hoàn thiện các thủ tục bàn giao các công trình.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình bố trí kinh phí giải quyết các vướng mắc.

Đại diện Công ty Điện lực Tuyên Quang nêu thuận lợi, khó khăn trong công tác bàn giao các công trình điện.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đánh giá dù có cố gắng nhưng tiến độ giải quyết, xử lý việc bàn giao các công trình điện còn chậm; còn số liệu chưa đối khớp; công tác phối hợp giữa ngành, địa phương chưa nhịp nhàng. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư và Điện lực Tuyên Quang khẩn trương hoàn thiện bàn giao 43 công trình đã đủ điều kiện.

Đối với các công trình còn vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các xã tiếp tục đề xuất tỉnh cấp kinh phí thực hiện đo đạc, hoàn thiện hồ sơ đất đai và các điều kiện cần thiết đảm bảo đủ thủ tục, hồ sơ bàn giao cho Công ty Điện lực; phân định rõ trách nhiệm khắc phục sửa chữa đối với nhóm công trình gặp sự cố, hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với các công trình bị thất lạc hồ sơ, thiếu hồ sơ, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan, tìm bổ sung, hoàn thiện đảm bảo đủ điều kiện bàn giao. Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh thống kê, theo dõi tiến độ giải quyết từng công trình theo đúng tinh thần “6 rõ” đối với từng chủ đầu tư và ngành chức năng.