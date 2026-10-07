Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm, tặng quà nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Cùng đi có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số sở, ngành, phường Bình Thuận và Minh Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH Một thành viên cơ khí hoá chất 13 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đến thăm Công ty TNHH MTV cơ khí hoá chất 13, tổ 11, phường Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các thành tích trong gần 70 năm qua của Công ty. Đây là đơn vị kinh tế - quốc phòng trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, chuyên nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, đạn dược, thuốc nổ quân sự, hóa nổ và thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ Quân đội. Ngoài ra, Công ty còn sản xuất các sản phẩm phục vụ dân sinh như: thuốc nổ công nghiệp, các sản phẩm cơ khí, hợp kim; sản xuất cung ứng các loại mũi khoan khai thác khoáng sản… phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Kết quả 9 tháng đầu năm 2026: Công ty đạt giá trị doanh thu 2.637 tỷ đồng, bằng 113,3% so với cùng kỳ năm 2025, giá trị tăng thêm 803 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 182 tỷ đồng, nộp ngân sách: 117 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Công ty có nhiều đổi mới và đột phá trong sản xuất, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa sản xuất kinh tế, xuất khẩu. Đồng thời đánh giá cao phương án, kế hoạch sản xuất của công ty trong thời gian tới. Đồng chí giao các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ công ty tiếp cận nguồn vốn vay mở rộng sản xuất, quy hoạch vùng nguyên liệu cung ứng cho nhà máy, nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội, việc di chuyển các hộ dân vùng lõi của nhà máy…

Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan mẫu sản phẩm trưng bày do Công ty TNHH Một thành viên cơ khí hoá chất 13 sản xuất.

Khu vực trưng bày các loại đạn do Công ty TNHH Một thành viên cơ khí hoá chất 13 sản xuất, sửa chữa.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, của cán bộ, công nhân thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công ty đề ra hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập nhà máy; quan tâm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách nhà nước năm 2026; tiếp tục tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, sản xuất trên tinh thần không chủ quan, lơ là, đặt nhiệm vụ an toàn lên hàng đầu. Quan tâm tới công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo quản, bảo vệ tài liệu bí mật, công nghệ lõi. Đồng thời, mong muốn Công ty tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội cho cán bộ, công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn đóng quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà và lẵng hoa chúc mừng Công ty Gang thép Tuyên Quang.

Tại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của công ty trong thời gian qua với kết quả hoạt động sản xuất 9 tháng đạt trên 80% kế hoạch năm, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 12 triệu đồng/người/tháng, đóng góp ngân sách năm 2026 dự kiến đạt 100 tỷ đồng. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn về nguồn nguyên liệu, nhân lực của Công ty đang gặp phải.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm dây truyền sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc xem sản phẩm thép cuộn của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc mong muốn Công ty tiếp tục khắc phục khó khăn, tăng cường đổi mới hoạt động quản trị, sản xuất, chủ động đào tạo nghề, tạo nguồn lao động ổn định lâu dài, tìm kiếm thêm nguồn cung nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, an toàn lao động cho công nhân, người lao động.

Đồng chí Phan Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam cho lãnh đạo Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang.

Tặng lẵng hoa chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam cho tập thể lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong đảm bảo an ninh năng lượng và điều tiết, phòng chống lũ, tưới tiêu cho vùng hạ du của Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang. Đồng chí nhấn mạnh, Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang là công trình trọng điểm quốc gia, vì vậy Công ty cần duy trì đảm bảo an toàn hồ đập; làm tốt vai trò điều tiết phòng chống lũ, giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại cho người dân vùng hạ du; đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho bà con.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ Công ty tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đề xuất đầu tư mở rộng thêm 1 tổ máy phát điện của Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang.