Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà Tết Trung thu tại một số đơn vị

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Giám hiệu Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Thủy.

Năm học 2026 – 2027, Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Thủy có 33 lớp với 1.078 học sinh. Trong đó có 573 học sinh nội trú và 505 học sinh bán trú. Trường được đầu tư xây dựng từ tháng 8-2025 và hoàn thành vào cuối tháng 8-2026, với tổng mức đầu tư 211 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà Tết Trung thu cho học sinh Trường PTNT Tiểu học và THCS Thanh Thủy.

Tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, hiện có 59 đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng, chủ yếu là trẻ em và người cao tuổi không nơi nương tựa. Cơ sở bảo trợ xã hội Dương Hiển đang chăm sóc, nuôi dưỡng 27 trẻ em và 2 người cao tuổi. Các em trong độ tuổi đi học đều được đến trường; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Thăm và tặng quà tại các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc gửi lời chúc tốt đẹp đến các cháu thiếu nhi, cán bộ, giáo viên, nhân viên đón Tết Trung thu đầm ấm, hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà động viên các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang.

Đối với trường PTNT Tiểu học & THCS Thanh Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả mô hình trường nội trú; bố trí giáo viên phù hợp, bảo đảm công tác dạy và học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao thể chất cho học sinh. Nhà trường cũng cần chủ động phối hợp với các lực lượng để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại khu vực nội trú, bán trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chung vui cùng các cháu tại Cơ sở bảo trợ xã hội Dương Hiển.

Với các em thiếu niên, nhi đồng, học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc mong muốn các em luôn đoàn kết, biết yêu thương, giúp đỡ nhau, chăm ngoan, học tốt, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước. Các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trong quá trình học tập và trưởng thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà động viên các cháu thiếu nhi tại Cơ sở bảo trợ xã hội Dương Hiển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cũng đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang và Cơ sở bảo trợ xã hội Dương Hiển trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.