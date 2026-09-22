Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc làm việc với Tập đoàn T&T về đề xuất nghiên cứu, đầu tư các dự án

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn T&T giới thiệu, đề xuất nghiên cứu và đầu tư một số dự án, đồng thời đề xuất tài trợ ý tưởng đối với một số đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đề xuất tài trợ ý tưởng 4 đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch đô thị Tuyên Quang gắn với mô hình đô thị phát triển hai bên sông Lô, diện tích khoảng 1.600 ha; Quy hoạch đô thị - công nghiệp gắn với logistics tại xã Phú Lương, Trường Sinh; Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang - Lâm Bình, diện tích khoảng 10.000 ha, trong đó khoảng 8.000 ha mặt nước và 2.000 ha đất liền; Quy hoạch Khu phố cổ Đồng Văn - Cột cờ Lũng Cú trong phạm vi 2 xã Lũng Cú, Đồng Văn, thuộc khu vực lõi Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, với diện tích khoảng 6.000 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với đề xuất nghiên cứu đầu tư, Tập đoàn T&T quan tâm một số dự án, trong đó có Khu đô thị hai bên bờ sông Lô tại phường Nông Tiến, diện tích khoảng 200 ha; khu công nghiệp tại xã Phú Lương, Trường Sinh và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu Nhà máy Điện gió tại xã Tân Long và Kiến Thiết với diện tích khoảng 3.500 ha.

Bên cạnh đó, Tập đoàn T&T quan tâm, nghiên cứu Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và sân golf Hồ Ngòi Là với diện tích khoảng 1.650 ha; nghiên cứu tuyến đường kết nối xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang với IC6 cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc tỉnh Phú Thọ. Theo Sở Xây dựng, đây là trục động lực quan trọng, hỗ trợ phát triển công nghiệp cho khu vực phía Nam tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Tập đoàn T&T đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cảm ơn Tập đoàn T&T đã quan tâm, nghiên cứu và đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí hoan nghênh các ý tưởng, đề xuất của Tập đoàn, đồng thời mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu kỹ, đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai các bước cần thiết để những ý tưởng phù hợp có thể trở thành các dự án cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, qua các ý tưởng, đề xuất của Tập đoàn, nếu dự án nào có đủ điều kiện, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh thì cần khẩn trương triển khai, làm sớm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và lãnh đạo các sở, ngành tại buổi làm việc.

Đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, tạo dư địa về đất đai, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, đầu tư của doanh nghiệp. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch cần tính toán đồng bộ hệ thống giao thông kết nối, bảo đảm các dự án có điều kiện phát huy hiệu quả và tạo động lực phát triển.

Đối với các ý tưởng liên quan đến du lịch, đô thị và bảo tồn, đồng chí Phan Huy Ngọc lưu ý việc khai thác tiềm năng, lợi thế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, nhất là khu vực hồ sinh thái Nà Hang, khu vực Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú. Đồng chí mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đưa ra những ý tưởng, đề xuất các dự án có tính độc đáo, khác biệt, phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó góp phần thu hút khách du lịch và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giới thiệu quy hoạch của tỉnh.

Đối với các đề xuất về dự án hạ tầng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị Tập đoàn nhanh chóng thực hiện các bước về thủ tục, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để sớm cụ thể hóa các đề xuất.

Đồng chí Phan Huy Ngọc khẳng định tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai những dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; đồng thời yêu cầu các sở, ngành thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao, chủ động phối hợp, tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai đầu tư được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và phát huy được lợi thế của địa phương.