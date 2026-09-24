Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc làm việc với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và đoàn công tác đã dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Trước buổi làm việc, đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nhà quàn Đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Các đồng chí lãnh đạo thăm khu trưng bày các hiện vật tìm thấy trong quá trình tìm kiếm HCLS.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, địa bàn tỉnh có trên 76.400 ha bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Trong đó, vùng lõi khoảng 21.500 ha thuộc các xã Thanh Thuỷ, Lao Chải và Minh Tân là những khu vực còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 4.267 liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập được 3.269 liệt sĩ. Tổng diện tích cần tìm kiếm trong chiến dịch là 6.745 ha; đến nay đã tổ chức tìm kiếm trên diện tích 2.756,5 ha; tổng khối lượng đào bới cần thực hiện trong chiến dịch là 79.400 m³; đến nay đã thực hiện 27.365 m³.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Tổng số HCLS đã tìm kiếm, quy tập từ khi thành lập Đội đến nay là 228 HCLS và 12 mộ tập thể. Trước khi thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm", đội đã tìm kiếm, quy tập được 180 HCLS và 1 mộ tập thể, chưa xác định được số lượng HCLS. Từ khi thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm" đến nay, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 48 HCLS và 11 mộ tập thể, xác định được 98 HCLS. Trong cả chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 146 HCLS. Trong tổng số HCLS đã tìm kiếm, quy tập trong chiến dịch, đã bàn giao 51 HCLS về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; hiện đang quản lý, chăm sóc 95 HCLS tại Nhà quản của đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Phát biểu động viên cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, quyết tâm của đội tìm kiếm trong việc tìm kiếm, quy tập HCLS. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS cần tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức lực lượng thực hiện chủ động, quyết tâm, khẩn trương, chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định, quy trình tìm kiếm, quy tập; tăng cường kiểm tra, phòng ngừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là tại địa bàn phức tạp, còn nguy cơ bom mìn, vật nổ. Quản lý, bảo quản, chăm sóc chu đáo hài cốt liệt sĩ; bàn giao đúng kế hoạch, đúng quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà Đội tìm kiếm, quy tập HCLS.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã tặng Bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2026.