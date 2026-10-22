Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nghe báo cáo tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.

Tại công trường Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe Ban Quản lý dự án và các nhà thầu báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, cung ứng vật tư, thiết bị và công tác chuẩn bị mua sắm thiết bị y tế phục vụ bệnh viện đi vào hoạt động.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư 1.796,7 tỷ đồng được khởi công từ tháng 12-2023. Sau gần 3 năm triển khai, tổng giá trị khối lượng hoàn thành của giai đoạn 1 ước đạt 1.047,45 tỷ đồng, tương đương khoảng 95,5% giá trị hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra tiến độ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.

Trong đó gói thầu số 15 đạt khoảng 94,3% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục như: Khoa Dinh dưỡng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Tâm thần, Khoa Truyền nhiễm, Nhà Cơ điện, Nhà Tang lễ đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị vệ sinh công nghiệp, nghiệm thu và bàn giao. Khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ đạt khoảng 91% khối lượng, đang được tập trung thi công hệ thống điện, khí y tế, mái sảnh, cửa chống cháy và các hạng mục hoàn thiện. Tuy nhiên, tiến độ vẫn cần được đẩy nhanh, nhất là việc tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công gói thầu 15, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phan Huy Ngọc yêu cầu các nhà thầu phải tập trung cao nhất cho công tác thi công, khắc phục tình trạng chưa chủ động trong huy động nguồn lực tại Gói thầu số 15. Các đơn vị cần rà soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần; tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư tại công trường, tổ chức thi công 3 ca liên tục để bù đắp thời gian chậm tiến độ.

Đồng chí yêu cầu đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát tăng cường cán bộ thường xuyên có mặt tại công trường, bám sát tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công trình hoàn thành đúng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc khảo sát tuyến đường đoạn 8,1 km đầu tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Kiểm tra tại đoạn tuyến dài 8,1 km đầu tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đồng chí Phan Huy Ngọc ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Hiện các đơn vị đang tích cực tổ chức thi công, huy động khoảng 199 phương tiện, máy móc và 350 công nhân, kỹ thuật viên tập trung trên công trường. Nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến vào ngày 31-5-2027, vượt tiến độ kế hoạch 5 tháng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, chính quyền địa phương tiếp tục bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp trong quá trình triển khai dự án. Đối với những vấn đề phát sinh tại hiện trường, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát phải chủ động phối hợp xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra tiến độ Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào.

Đồng chí hoan nghênh tinh thần tích cực của các nhà thầu trong tổ chức thi công, đồng thời yêu cầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thi công, đặc biệt đối với các hạng mục đào, đắp và những khu vực địa hình phức tạp, phải đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Công trường thi công đoạn tuyến 8,1 km thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang.

Đối với Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, hiện mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công. Các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực triển khai đồng loạt các hạng mục. Khoảng 50-60 phương tiện, máy móc được huy động trên công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng.

Các đơn vị cam kết hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã trong quá trình thi công, nhất là việc bố trí các vị trí đổ thải, bảo đảm hoạt động thi công liên tục, đúng quy định và không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Công trường thi công tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào.

Đồng chí Phan Huy Ngọc yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Tin, ảnh: Thanh Phúc