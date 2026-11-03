Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc: Không chùn bước trước những chỉ tiêu khó

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Trong tháng 10, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra. Có 120/124 xã, phường dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch giao; 4 xã có khả năng không đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Thu ngân sách nhà nước được trên 535 tỷ đồng, tăng 24,07% so với tháng 9/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn điều hành thảo luận tại phiên họp.

Hoàn thành xử lý dứt điểm 1.631/1.673 cơ sở nhà đất dôi dư. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 3 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 1.184,63 tỷ đồng (tăng 1 dự án so với tháng 9/2026). Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 72 doanh nghiệp (tăng 16,1% so với tháng 9/2026). Tập trung thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ Mùa 2026, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Đông năm 2026-2027 theo khung thời vụ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,55% so với tháng 9, tăng 12,0% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 27,79% so với cùng kỳ. Thu hút khách du lịch tháng 10 đạt 460 nghìn lượt khách (tăng 12,2% so với với tháng 9/2026).

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án số 06 và hạ tầng số được triển khai tích cực, hiệu quả. Các nhiệm vụ an sinh xã hội được quan tâm triển khai. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh điểm nóng, không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình hình dịch bệnh chăn nuôi còn xảy ra ở một số địa phương và tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Ngành sản xuất và phân phối điện suy giảm mạnh, sản lượng điện tháng 10 giảm 13,91% so với cùng kỳ, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng chung. Công tác rà soát, lập quy hoạch chung xây dựng xã tại nhiều địa phương triển khai chậm, lúng túng. Tiến độ một số dự án ngoài ngân sách còn chậm. Hạ tầng các cụm công nghiệp chưa đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy thấp…

Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành địa phương thông tin tiến độ xây dựng Đề án tổ chức, sắp xếp lại một số đơn vị; kết quả rà soát và đề xuất sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ làm việc tại cơ sở 2; tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm; công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án; tiến độ giải ngân kinh phí thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ; tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân…

Đồng thời tập trung đề xuất các giải pháp hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của năm như tăng trưởng, giải ngân các nguồn vốn, thu nhập và giảm nghèo…

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành, xã, phường tiếp tục rà soát các công việc cần thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt. Đối với các chỉ tiêu cụ thể, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm rất nặng nề, các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp; rà soát các nguồn vốn không có khả năng giải ngân, báo cáo, đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chuyển cho các dự án, công trình khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và sở, ngành chuyên môn tiếp tục rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, xã, phường giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục thanh, quyết toán, giải ngân các nguồn vốn.

Lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp.

Về mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là chỉ tiêu khó nhưng không vì khó mà chùn bước, cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng tỉnh đã đề ra và nỗ lực hoàn thành đạt kết quả cao nhất. Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm, phân loại từng công trình, nguyên nhân vướng mắc, giải pháp cụ thể từng vấn đề. Đồng chí yêu cầu Thống kê tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường hoàn thành đúng, đủ, kịp thời, không để bỏ sót các chỉ tiêu thống kê đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đề nghị tiếp tục xử lý dứt điểm 42 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý; sắp xếp, bố trí lại trụ sở, cán bộ các sở, ngành đang làm việc tại cơ sở 2 theo hướng tập trung, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có, tránh lãng phí; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và các dự án tồn đọng kéo dài. Tích cực đôn đôn các xã, phường hoàn thành các đồ án quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai; đảm bảo chỉ tiêu thu, chi ngân sách. Chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, ý nghĩa các sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam. Tiếp tục quan tâm giải quyết đơn thư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, không để tồn đọng kéo dài. Phát huy tinh thần chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”. Quan tâm thực hiện một số dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai…