Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Du lịch tỉnh cần phát huy tối đa dư địa phát triển

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã và đang hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, các hiệp hội tích cực tham gia trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, chung tay ủng hộ nhân dân vùng bão, lũ, khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty lữ hành đã trực tiếp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là về thủ tục đầu tư, cải cách hành chính; vấn đề mở rộng đầu tư hạ tầng phát triển du lịch, kết nối vùng, quản lý khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng...

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa báo cáo tình hình hoạt động của hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành định hướng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trở thành doanh nghiệp lớn mạnh. Đặc biệt, thời gian qua, UBND tỉnh đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành khi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp cần nhanh chóng xem xét giải quyết, nếu vượt thẩm quyền cần kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Công ty TNHH - Tổng công ty Gia Long đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí yêu cầu, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng đến “5 thật”: Thành lập thật, hoạt động thật, sản xuất kinh doanh thật, hạch toán thật, kết quả thật. Đồng thời cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động; tránh đầu tư dàn trải, đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển từ sản xuất sang chế biến; tận dụng dư địa về thương mại, dịch vụ, du lịch. Từ đó tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.