Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc: Đưa Mỹ Lâm trở thành điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đại diện Tập đoàn Vingroup.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Mỹ Lâm.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Mỹ Lâm tiếp tục duy trì đà phát triển; sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm được tập trung thực hiện. Các hoạt động thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, du lịch tiếp tục được triển khai đầy đủ. Cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đến nay phường đã hoàn thành đạt và vượt 7/24 chỉ tiêu đặt ra trong năm; trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt trên 58% so với dự toán năm. Còn 13/20 chỉ tiêu chưa đạt đang tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Phường đã giải quyết việc làm cho 1.143 lao động địa phương. Thu hút khách du lịch đạt trên 33.700 lượt khách. Tiếp nhận và giải quyết trên 8.500 hồ sơ thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn xuống dưới 0,5%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 63% so với dự toán giao…

Về các dự án trên địa bàn phường đang triển khai, hiện có 2 dự án đầu tư từ ngân sách gồm: Dự án Xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến quốc lộ 2D kết nối với cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang; Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang. 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách của Tập đoàn Vingroup như: Sân golf Mỹ Lâm; Khu công viên thể dục, thể thao; Khu đô thị nghỉ dưỡng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiến độ triển khai các dự án đầu tư công cơ bản đảm bảo. Đối với các dự án của Tập đoàn Vingroup, đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện giao đất, cho thuê đất và triển khai đầu tư trên các diện tích đất đã hoàn thành được giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Lâm làm rõ thêm những chỉ tiêu đạt và chưa đạt, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết việc làm cho lao động địa phương qua từ việc đưa vào hoạt động các dự án đầu tư ngoài ngân sách; công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện mục tiêu phường không ma túy. Lãnh đạo các sở, ngành thông tin, giải đáp một số kiến nghị của phường thuộc thẩm quyền chuyên môn tham mưu, giải quyết.

Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Lâm Nguyễn Đại Thành báo cáo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong 9 tháng qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Ban Thường vụ, Đảng ủy, chính quyền phường Mỹ Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: nhiệm vụ, khối lượng công việc trong 3 tháng cuối năm còn rất nhiều, cần sự quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị của phường, sự hưởng ứng của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, UBND phường Mỹ Lâm cần quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; bố trí sắp xếp cán bộ phát huy năng lực, sở trường cán bộ, hiệu quả công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phan Huy Ngọc yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ, với các chỉ tiêu chưa đạt cần nỗ lực hoàn thành, không chủ quan, ưu tiên tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá KPI; tiếp tục sắp xếp, hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư; tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, tăng cường khai thác các khoản thu cho ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo các sở, ngành dự và thảo luận tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Mỹ Lâm tăng cường phối hợp với các sở, ngành chuyên môn điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, đưa Mỹ Lâm trở thành điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư. Tiếp tục cắt giảm, đẩy nhanh thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Hoàn thành giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án; quan tâm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Sớm hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp triển khai các dự án. Phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nhất là những lao động bị thu hồi đất thực hiện các dự án. Tiếp tục đảm bảo an ninh trật tư, quản lý tốt các đối tượng, khu vực nguy cơ mất an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho hoạt động du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành có văn bản trả lời, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của phường Mỹ Lâm; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn phường giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án; các công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup đang triển khai các dự án ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn…