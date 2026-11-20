Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Theo báo cáo của ngành chức năng, qua rà soát toàn tỉnh có 557 công trình điện đã bàn giao và chưa bàn giao. Đến nay, có 216 công trình đã hoàn thành bàn giao cho Công ty Điện lực Tuyên Quang quản lý, vận hành; còn 333 công trình chưa thực hiện bàn giao, 8 công trình không thuộc đối tượng bàn giao. Trong số các công trình chưa bàn giao, có 225 công trình vướng mắc về đất đai, 31 công trình không thực hiện thu hồi đất nằm trong hành lang giao thông, 20 công trình gặp sự cố, hư hỏng chưa được khắc phục, 6 công trình bị thất lạc hồ sơ. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Tài chính đã tổ chức thẩm định, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí thực hiện đo đạc địa chính phục vụ công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 22,5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong quá trình triển khai gặp phải một số khó khăn vướng mắc như: Nhiều công trình được đầu tư từ các năm trước, hồ sơ pháp lý, hồ sơ đất đai không đầy đủ hoặc thất lạc, gây khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục bàn giao. Một số chủ đầu tư đã giải thể, sáp nhập hoặc nhiều lần thay đổi tổ chức nên việc thu thập, đối chiếu hồ sơ hoàn công, hồ sơ pháp lý gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ bàn giao. Khối lượng công trình cần thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính lớn; nhiều vị trí công trình nhỏ, lẻ nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp nên khó khăn trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn. Công tác phối hợp trong thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan giữa một số chủ đầu tư và UBND các xã, phường chưa được thực hiện kịp thời dẫn đến các xã, phường chưa có căn cứ để triển khai thực hiện.

Lãng đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang nêu thuận lợi, khó khăn trong công tác bàn giao các công trình điện.

Tại cuộc họp, các ngành chuyên môn báo cáo làm rõ trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn giải quyết, xử lý các công trình còn vướng mắc. Chủ đầu tư các công trình báo cáo tiến độ giải quyết các vướng mắc và công tác phối hợp hoàn thiện các thủ tục bàn giao các công trình.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đánh giá, hiện nay khối lượng công việc để hoàn thành bàn giao các công trình điện còn rất lớn, do vậy, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Tuyên Quang tiến hành rà soát kỹ lưỡng, phân loại hồ sơ công trình gắn với tiến độ bàn giao cụ thể theo từng tháng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đề ra 7 nhóm giải pháp cho các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời yêu cầu Công ty Điện lực Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ thuê đất đối với các công trình điện đã tiếp nhận gửi UBND các xã, phường để làm thủ tục thuê đất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về thuê đất theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đánh giá nghiệm thu, tiếp nhận và đưa công trình vào quản lý, vận hành.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo công tác đo đạc, hồ sơ về đất các công trình điện tại cuộc họp.

Đối với 51 công trình đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện an toàn, kỹ thuật để vận hành nhưng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai, đề nghị Công ty Điện lực Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành trong thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bảo đảm đúng quy định.