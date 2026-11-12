Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu sơ tán ngay người dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở

Chiều 12-11, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Bắc hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: Hồng Phúc

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận tinh thần chủ động của các lực lượng trong triển khai phương án ứng phó, nhất là công tác dự báo, cảnh báo, sơ tán người dân tại khu vực xung yếu và chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Tuy nhiên, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp. Dự báo mưa lớn có thể tiếp diễn từ chiều đến tối 12-11 tại một số khu vực, nhất là Vân Canh và vùng thượng nguồn sông Hà Thanh. Nguy cơ lũ trên các sông tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt vùng hạ du, lũ quét và sạt lở đất tại khu dân cư ven sông, suối, dưới chân núi, sườn dốc và các tuyến giao thông.

Đáng chú ý, một số công trình đê điều, cầu, đường đã xuất hiện hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ tiếp diễn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, kể cả khi mưa giảm, nước lũ tạm thời rút; đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo, nhất là Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 8-11-2026. Đồng thời, duy trì trực ban, ứng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý các tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát từng khu dân cư, thôn, tổ dân phố và từng hộ dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông báo, cảnh báo và tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, không chờ xảy ra sự cố mới triển khai.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân tổ 6, khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc di chuyển tài sản đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Công tác sơ tán cần bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển và tại nơi ở tạm; quan tâm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai và các đối tượng dễ bị tổn thương. Các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Đặc biệt, phải bố trí lực lượng ứng trực liên tục tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu yếu, tuyến đường bị chia cắt và nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá. Tổ chức rào chắn, cảnh báo, kiên quyết không để người dân và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các khu vực ngập lụt hạ du sông Kôn, sông Hà Thanh thuộc địa bàn các xã, phường khu vực Tuy Phước và Quy Nhơn cần được đặc biệt lưu ý. Việc bố trí lực lượng trực phải có phân công, bàn giao ca cụ thể, không để xảy ra tình trạng bỏ vị trí hoặc gián đoạn khi nước lũ lên cao.

Các địa phương cũng phải tăng cường cảnh báo, ngăn chặn người dân đi lại, đánh bắt cá, vớt củi, gỗ tại sông, suối, ngầm tràn và những nơi nước chảy xiết khi không bảo đảm an toàn. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, không tổ chức cảnh báo, chốt chặn, sơ tán kịp thời, để xảy ra thiệt hại do nguyên nhân chủ quan.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước các sông, hồ chứa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; cập nhật và cảnh báo kịp thời đến địa phương, người dân, nhất là tại lưu vực sông Hà Thanh, khu vực Vân Canh, hạ du sông Kôn và sông Ba.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa. Đối với hồ chứa lớn, chủ động tích nước trong giới hạn cho phép, bảo đảm an toàn công trình và nhu cầu nước phục vụ sản xuất mùa khô năm 2027, đồng thời có phương án bảo đảm an toàn vùng hạ du. Với hồ chứa nhỏ, nhất là hồ đã đầy nước hoặc có nguy cơ mất an toàn, cần kiểm tra, điều tiết, hạ mực nước theo quy trình và điều kiện thực tế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các vị trí xung yếu trên tuyến đê khu vực Vân Hội, xã Tuy Phước và các công trình đê điều, kè, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn để kịp thời triển khai biện pháp bảo vệ, khắc phục.

Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình cầu, đường, vị trí sạt lở, ngập lụt, chia cắt; chú trọng Quốc lộ 1D, tuyến đường vào làng Canh Tiến, cầu Suối Bà Lương và các công trình giao thông xung yếu khác. Đối với vị trí sạt lở trên Quốc lộ 1D thuộc phường Quy Nhơn Nam, cần kiểm tra nguyên nhân, rà soát tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép và các hành vi vi phạm có liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, lực lượng công an tăng cường kiểm soát giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực sơ tán và vùng bị ảnh hưởng; lực lượng biên phòng theo dõi, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, quản lý tàu thuyền và hướng dẫn ngư dân vào nơi trú tránh an toàn.

Các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai phương án ứng phó. Trong đó, bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, cho học sinh nghỉ học khi không bảo đảm an toàn; cảnh báo, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và duy trì cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, xăng dầu, điện phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau khi mưa lũ giảm, các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng, khôi phục giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu; hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.