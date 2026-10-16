Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp, đối thoại với công dân

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp lắng nghe, xem xét 3 vụ việc khiếu nại liên quan đến bồi thường, bố trí tái định cư và chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý việc giải quyết kiến nghị của công dân phải đúng quy định, xem xét thấu đáo từng trường hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Ảnh: Dũng Nhân

Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Anh Tuấn (thôn Tân Thành, xã Phù Mỹ Đông) khiếu nại việc bồi thường đối với 3 thửa đất bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng tuyến đường ven biển ĐT 639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang.

Ông Tuấn đề nghị bồi thường 200 m² đất ở và 305,4 m² đất vườn thuộc các thửa đất số 24, 12 và 13; đồng thời đề nghị giao 1 lô đất tái định cư.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, tại thửa số 24 có 200 m² được giao cho hộ ông Nguyễn Hiền xây dựng nhà ở từ năm 1991, nhưng ông Hiền không xây dựng nhà mà sử dụng để canh tác, trồng cây; 112,4 m² còn lại có nguồn gốc lấn, chiếm đất do UBND xã quản lý.

Đối với 2 thửa đất số 12 và 13, với tổng diện tích 193 m², cũng được xác định có nguồn gốc lấn, chiếm đất do UBND xã quản lý. Năm 2019, ông Tuấn nhận chuyển nhượng các diện tích đất này.

Trên cơ sở hồ sơ xác minh, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kết luận không có cơ sở chấp thuận các yêu cầu của ông Tuấn, giữ nguyên kết luận giải quyết vụ việc trước đó.

Ông Mạc Đỗ Trạng (thôn Phú Kim, xã Phù Cát) trình bày kiến nghị liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với ông Mạc Đỗ Trạng (thôn Phú Kim, xã Phù Cát), nội dung khiếu nại liên quan đến đề nghị chuyển 500 m² đất trồng cây hằng năm khác sang đất ở.

Thửa đất của ông có diện tích 1.933,4 m², trong đó có 100 m² đất ở đã được công nhận. Qua kiểm tra, trên đất có 1 ngôi nhà cũ diện tích 70 m² và 1 ngôi nhà xây dựng năm 2017 diện tích 173,5 m². Tổng diện tích xây dựng vượt 143,5 m² so với diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận.

Kết luận vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ông Mạc Đỗ Trạng thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và các chi phí liên quan đối với phần diện tích đã xây dựng nhà ở chưa đúng quy định.

Sau khi hoàn thành, ông Trạng được phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn còn lại sang đất ở theo nhu cầu gia đình và thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Trường hợp bà Nguyễn Thị Tám (khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) có 2 yêu cầu, gồm: bồi thường bổ sung diện tích đất bị thu hồi và bố trí 1 lô đất tái định cư do ảnh hưởng Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh.

Qua rà soát, Thanh tra tỉnh đề xuất bồi thường bổ sung 26 m² đất ở cho gia đình. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đồng ý cho bà Nguyễn Thị Tám được tạo điều kiện mua nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành, địa phương khi giải quyết kiến nghị của công dân phải đúng quy định; đồng thời xem xét thấu đáo từng trường hợp, quan điểm là luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Đối với những nội dung công dân chưa rõ, các sở, ngành, địa phương cần giải thích, hướng dẫn cụ thể, tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài.