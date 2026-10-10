Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn Muyuan

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ cùng lãnh đạo xã Pờ Tó.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.P

Về phía Tập đoàn Muyuan và các đối tác có các ông: Cao Đồng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Muyuan; Lưu Ba - Tổng Giám đốc Muyuan Việt Nam; Thân Minh Bác - Giám đốc khu vực Tây Nguyên Muyuan Việt Nam; Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Tập đoàn Tân Long - BAF và bà Lê Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Muyuan đã thông tin về định hướng đầu tư phát triển chuỗi chăn nuôi quy mô lớn tại Gia Lai, với mục tiêu đạt quy mô 1 triệu con heo trong giai đoạn đầu và nâng lên 2 triệu con trong 5 năm tới.

Tập đoàn hướng đến xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, từ chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng hợp tác lâu dài với tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 11-10, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai khởi công Dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và Nhà máy cám tại xã Pờ Tó.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, pháp lý để doanh nghiệp triển khai dự án theo quy định. Ảnh: M.P

Trong đó, Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, diện tích hơn 106 ha, được định hướng tổ chức chăn nuôi heo nái và heo thịt theo mô hình khép kín.

Công suất thiết kế gồm 16.200 con heo nái và 209.000 con heo thịt mỗi lứa, dự kiến đạt 2,17 lứa/năm. Nhà máy cám có tổng vốn đầu tư hơn 515 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện chuỗi sản xuất, chủ động nguồn thức ăn đầu vào, tăng cường liên kết giữa các khâu và nâng cao hiệu quả hoạt động chăn nuôi.

Đại diện Tập đoàn Muyuan cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các sở, ngành, địa phương trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Theo đại diện tập đoàn, Gia Lai là địa phương đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn để triển khai dự án quy mô lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển của Muyuan tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn đánh giá cao tinh thần đồng hành, hỗ trợ quyết liệt của tỉnh, giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiều thủ tục sớm hơn dự kiến. Đây là cơ sở để Muyuan củng cố niềm tin, nghiên cứu và triển khai các dự án tiếp theo tại Gia Lai trong thời gian tới.

Ông Cao Đồng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Muyuan cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi và xử lý môi trường. Ảnh: M.P

Tập đoàn Muyuan cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi và xử lý môi trường, bảo đảm hoạt động sản xuất đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đại diện Tập đoàn nhấn mạnh: Dự án tại Gia Lai không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn là uy tín, trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam. Vì vậy, Tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh mục tiêu phát triển sản xuất, Muyuan cũng khẳng định sẽ gắn hoạt động đầu tư với trách nhiệm xã hội, tạo việc làm cho người lao động địa phương, quan tâm hỗ trợ các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực trang trại, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn; đồng thời, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ ấn tượng trước quy mô, tốc độ phát triển của Tập đoàn Muyuan, đặc biệt là mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao gắn với kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn Muyuan. Ảnh: M.P

Đối với Dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và Nhà máy cám tại xã Pờ Tó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển ngành chăn nuôi của Gia Lai.

Tỉnh kỳ vọng dự án sớm đưa vào vận hành và Tập đoàn Muyuan tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị, kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn cung đầu vào và đầu ra ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh trực tiếp quản lý, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, pháp lý để doanh nghiệp triển khai dự án theo quy định.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Tập đoàn Muyuan. Ảnh: M.P

Về công tác bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Muyuan đối với công tác xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Tuy nhiên, đồng chí đề nghị doanh nghiệp đặc biệt chú trọng xử lý nước thải, kiểm soát mùi hôi, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường và tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn của Việt Nam; tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai và vận hành dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn Muyuan xem dự án tại Gia Lai là hình mẫu về đầu tư chăn nuôi công nghệ cao, sản xuất khép kín và phát triển bền vững. Qua đó, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.