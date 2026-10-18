Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các phường thuộc TP. Quy Nhơn (cũ)

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Thời gian qua, các phường thuộc TP Quy Nhơn (cũ) gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc đã có hàng chục dự án đầu tư trên các lĩnh vực hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và nhà ở xã hội.

Các địa phương nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đăng ký để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương trong thu hút đầu tư. Ảnh: Nguyễn Hân

Bên cạnh đó, các phường chủ động quy hoạch những khu vực nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút các dự án có tính động lực tạo đột phá tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo.

Nổi bật là khu vực ven biển các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn, các khu đô thị mới và khu vực cửa ngõ vào đô thị Quy Nhơn như: đường Quy Nhơn - Sông Cầu, khu vực Long Vân, khu vực dọc bãi biển đường Xuân Diệu, khu vực phía Tây Đầm Thị Nại. Hiện một số khu vực đã có nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong việc quy hoạch dự án đầu tư trọng điểm. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Quy Nhơn đề xuất UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ di dời hơn 30 hộ ở khu vực Núi Một có nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa bão năm nay; đồng thời tính toán phương án bố trí chỗ ở ổn định lâu dài cho các hộ dân ở khu vực này.

Các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông cũng nêu giải pháp tổ chức tuyên truyền, vận động di dời những doanh nghiệp hoạt động tại 2 cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình ra khỏi khu vực nội thị theo chủ trương của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng các phường khu vực đô thị Quy Nhơn có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư, nhất là các dự án động lực trên các lĩnh vực đô thị, thương mại dịch vụ và du lịch.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng hoàn thiện đề án, kịch bản cụ thể; quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung hoàn thiện quy hoạch các khu vực dự kiến thu hút dự án trọng điểm; quy hoạch xây dựng các khu vực, công trình tạo điểm nhấn chung cho cả vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý các phường đẩy nhanh tiến độ giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án đang triển khai; đồng thời, chú trọng giải phóng mặt bằng, sớm giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Bên cạnh đó, các phường cũng cần tăng cường công tác quản lý đô thị, cải tạo cảnh quan môi trường.

Đối với khu vực sạt lở Núi Một (phường Quy Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao và phối hợp với Sở Xây dựng tính toán phương án lâu dài, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.