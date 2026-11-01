Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra thực tế tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông

Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) nghe đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch khu vực xung quanh núi Bà Hỏa thuộc phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Nguyễn Hân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường khu vực xung quanh núi Bà Hỏa, khu đất của Tỉnh đội (khu vực ngã ba Nguyễn Thái Học - Ngô Gia Tự), Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam); khu vực phía Bắc Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông); Khu A1 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, khu vực phía Nam Cảng Quy Nhơn, khu vực Mũi Tấn, khu vực công viên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra khu vực phía Nam Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại các địa điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương báo cáo công tác quy hoạch, phương án sử dụng đất, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị…

Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, bìa trái) kiểm tra khu vực công viên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn). ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các phường khu vực Quy Nhơn đóng vai trò là trung tâm, động lực phát triển của tỉnh. Vì vậy, mỗi địa phương cần chủ động đổi mới tư duy, rà soát toàn diện quy hoạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quyết tâm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải, hàng đầu) kiểm tra khu vực Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Hân

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng cùng các sở, ngành chức năng tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng phương án sử dụng đất đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra khu đất của Tỉnh đội (khu vực ngã ba Nguyễn Thái Học - Ngô Gia Tự) thuộc phường Quy Nhơn Nam. ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chính quyền các địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép (đặc biệt là khu vực chân núi Bà Hỏa). Rà soát các vùng có nguy cơ sạt lở, chủ động triển khai phương án di dời, sơ tán người dân bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đề xuất định hướng quy hoạch và danh mục các chương trình, dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; sớm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong thời gian đến.