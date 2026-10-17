Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra khu vực biên giới và làm việc với các địa phương

Cùng đi có Đại tá Trần Tiến Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra tại cột mốc 40 (xã Ia Lốp). Ảnh: Hà Duy

Tại các nơi kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của các Đồn Biên Phòng: Ia Lốp, Ia Pnôn và Ia Nan (gồm cột mốc 40 và các cột mốc phụ, chốt 34), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp thị sát một số vị trí phân giới cắm mốc, nắm tình hình tuần tra, kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thử thách, song lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tại chốt 34 - Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Hà Duy

Nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu: Bên cạnh việc phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong tuần tra, canh gác, thực hiện nhiệm vụ, cần tăng cường xây dựng khối đoàn kết gắn bó với cộng đồng dân cư, để mỗi người dân thực sự trở thành một chiến sĩ biên phòng, góp phần giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh biên giới.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đồn biên phòng, mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí khẳng định, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho khu vực biên giới, trước mắt là tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao chất lượng điều kiện sống cho cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt 34 - Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Hà Duy

Đối với chính quyền các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu nghiên cứu, lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, gắn trồng trọt với chăn nuôi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quan tâm đến hoạt động của các trường phổ thông nội trú liên cấp, nhất là công tác tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm trách nhiệm và tâm huyết, cung cấp nguồn thực phẩm đa dạng, an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh. Chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát vấn đề này.

Đặc biệt, phải đảm bảo an ninh tại các trường học biên giới, xây dựng đề án an ninh tại trường học (gồm camera, lực lượng bảo vệ, sự hỗ trợ của các lực lượng Công an, Biên phòng...).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan. Ảnh: Hà Duy

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan và cấp ủy, chính quyền xã Ia Nan.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến kiểm tra thực tế một số địa điểm đang kêu gọi đầu tư và được nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư tại khu vực Pleiku.

Cụ thể, tại phường Hội Phú, đoàn kiểm tra thực tế địa điểm đang được Công ty TNHH Nông nghiệp Thagri Gia Lai đề xuất đầu tư Dự án Cảng cạn Nam Pleiku và Dự án Trường Mầm non và trường phổ thông liên cấp chất lượng cao do Công ty TNHH Gia Phúc Gia Lai đầu tư.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra thực tế địa điểm triển khai Khu Đô thị Diên Hồng (phường Diên Hồng) và Khu đô thị CK54 (phường Pleiku).

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc chung với các xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và Gào.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Dư địa phát triển của khu vực Pleiku còn rất lớn. Trước mắt cần quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của du khách, vừa phục vụ tổ chức các sự kiện lớn trong thời gian tới. Qua đó, khai thác tiềm năng, thế mạnh hiện có và phát huy hiệu quả dư địa tăng trưởng của trung tâm Pleiku.

Đoàn kiểm tra thực tế địa điểm đang được đề xuất đầu tư Dự án Cảng cạn Nam Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Pleiku đề xuất: Ngoài các dự án đã và đang đầu tư, tỉnh bổ sung thêm 11 dự án mới, ưu tiên các dự án phát triển thương mại, dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thu hút các nhà đầu tư, địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án động lực lõi trung tâm; trong đó, có thể đề xuất quy hoạch khoảng 107 ha quanh hồ Trà Đa tích hợp mô hình sân golf nghỉ dưỡng, đồng thời tận dụng các tuyến giao thông mới tỉnh vừa đầu tư.

Về phương án sắp xếp không gian, toàn bộ quỹ đất trụ sở cũ của các sở, ngành như: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở GD&ĐT, Kho bạc Nhà nước... địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành tổng hợp chi tiết trước tháng 10 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku báo cáo về một số dự án trọng điểm trên địa bàn phường. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gợi ý: Các tuyến suối nội thành nên được xác định là "trục xương sống" cảnh quan đô thị, địa phương nên nghiên cứu kêu gọi nhà đầu tư theo các hình thức đối tác công - tư (PPP) hoặc xây dựng - chuyển giao (BT) để tiếp tục hoàn thiện đoạn còn lại và khai thác quỹ đất hai bên.

“Mọi đề xuất điều chỉnh cục bộ phải bảo đảm tính đồng bộ với Quy hoạch chung Pleiku và Quy hoạch tỉnh; đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ danh mục đầu tư theo đúng tiến độ” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn với các xã, phường thuộc khu vực Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Ngoài ra, đồng chí Phạm Anh Tuấn còn yêu cầu các xã, phường rà soát, định hướng lại thiết kế các khu vực đô thị mới, từng bước chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng kiến trúc, cảnh quan và tạo diện mạo đô thị đồng bộ, khang trang hơn.

Việc quản lý xây dựng cần được chú trọng, nhất là đối với kiến trúc nhà ở, các tuyến phố và không gian cảnh quan, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung.