Thư khen nêu rõ: Công an tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các lực lượng đã thu giữ số ngà voi khủng trá hình trong các khối gỗ. Ảnh: Duy Hải

Đặc biệt, vừa qua, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm với quy mô lớn từ Cộng hòa Congo về Việt Nam, đang tập kết tại Cảng Quy Nhơn.

Số hàng này đang chờ làm thủ tục thông quan, dưới hình thức ngụy trang bên trong 3 container có chứa 165 hộp gỗ (khối lượng 64,53 m³) cất giấu 221 khúc ngà voi, nặng 1.193 kg và 79,3 kg xương động vật.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy, quyết tâm và sắc bén nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Chiến công, thành tích này đã góp phần răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh trong đấu tranh chuyên án nêu trên; đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Gần 1,2 tấn ngà voi được giấu trong các hộp gỗ. Ảnh: Duy Hải

Trước đó, đầu tháng 8-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với với Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Hải quan Việt Nam, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) bắt giữ số hàng trên.

Qua điều tra mở rộng, các trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ 2 đối tượng được cho là chủ của số hàng trên là L.A.V. (SN 1982) và P.H.T. (SN 1972) cùng trú tại TP. Hà Nội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.