Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Têng

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) đến chung vui cùng người dân làng Têng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hà Duy

Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung, lãnh đạo UBND xã Biển Hồ cùng đông đảo cán bộ và người dân làng Têng.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Têng. Ảnh: Hà Duy

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù lao động và tích cực sản xuất, đời sống người dân làng Têng ngày càng cải thiện. Làng có trên 90% đường trục thôn, xóm được bê tông hóa, nhựa hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,77%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Làng hiện còn 2 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Người dân tích cực gìn giữ văn hóa truyền thống Jrai, gắn phát triển kinh doanh ẩm thực với du lịch cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Têng. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà làng Têng đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, đổi mới tư duy sản xuất, tăng cường liên kết chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân chú trọng bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất; tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Tỉnh sẽ cố gắng tổ chức thường niên các hoạt động nhằm bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của làng Têng. Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, chấp hành nghiêm pháp luật, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, lừa dối; mạnh dạn phản ánh những vấn đề còn hạn chế để chính quyền kịp thời khắc phục.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã và đội ngũ cán bộ cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm, bám sát địa bàn; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại, nguyện vọng chính đáng của người dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự phải được chú trọng theo phương châm “phòng hơn chống”.

Mỗi quý, xã cần tổ chức ít nhất 1 hoạt động kích cầu tiêu dùng, kết nối cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần; qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của làng Têng. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp trao những phần quà ý nghĩa cho cán bộ và nhân dân làng Têng; đồng thời, trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trao 20 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Biển Hồ cũng trao quà của Đảng ủy - HĐND, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho cán bộ và nhân dân làng Têng; tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ phải sang và và Bí thư Đảng uỷ xã Biển Hồ Nay Kiên tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn. Ảnh: Hà Duy

Tại ngày hội, 5 hộ gia đình đại diện cho nhân dân làng Têng đã ký kết cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương.

Các hộ gia đình ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương. Ảnh: Hà Duy

Sau khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Têng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đi khảo sát quy hoạch du lịch khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Ảnh: Hà Duy

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Biển Hồ nghiên cứu, xây dựng quy hoạch khu vực khoảng 200 ha để phát triển du lịch, lấy núi lửa Chư Đang Ya làm trung tâm, đồng thời mở rộng không gian kết nối với các khu vực lân cận. Chủ tịch UBND tỉnh cũng định hướng thu hút các nhà đầu tư có năng lực để phát triển du lịch theo hướng quy mô lớn, đồng bộ, chuyên nghiệp nhằm khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng, lợi thế sẵn có.