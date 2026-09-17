Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Sở Xây dựng tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 17-9, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 9 tháng năm 2026, sở đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm yêu cầu “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Trong 26 nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao từ đầu năm, sở đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ còn lại đang triển khai theo tiến độ.

6 tháng đầu năm, GRDP ngành xây dựng tăng 16,62%. Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành xây dựng cả năm đạt từ 21,98%, Sở Xây dựng đã lập danh mục 76 dự án có khối lượng xây lắp lớn để tập trung theo dõi, đôn đốc, gồm 25 dự án đầu tư công và 51 dự án ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng khu tái định cư, đô thị - nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, công nghiệp - năng lượng và du lịch.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Về giải ngân vốn đầu tư công, năm 2026, Sở Xây dựng được giao hơn 320,8 tỷ đồng; đến thời điểm báo cáo đã giải ngân hơn 153,8 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch. Công tác quy hoạch - kiến trúc đạt nhiều kết quả, trong đó đã hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu trên toàn tỉnh với 124/124 đồ án, riêng năm 2026 hoàn thành 43 đồ án. Hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được hoàn thiện để thực hiện các bước trình cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của sở.

Trong phát triển đô thị, toàn tỉnh hiện có 15 đô thị, gồm 3 đô thị loại II và 12 đô thị loại III. Sở Xây dựng đang triển khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, Đề án phát triển đô thị thông minh và các nhiệm vụ hướng tới hoàn thành tiêu chí đô thị loại I.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với nhà ở xã hội, tỉnh được giao chỉ tiêu phát triển 10.088 căn giai đoạn 2026 - 2030, riêng năm 2026 là 3.200 căn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 21.400 căn. Cùng với đó, ngành xây dựng tiếp tục tăng cường quản lý thị trường bất động sản; quản lý hệ thống giao thông, vận tải và phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở Xây dựng trong điều kiện khối lượng công việc lớn; đồng thời yêu cầu sở tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa và Chương trình phát triển đô thị; rà soát, kịp thời xử lý các vấn đề về nước thải, nhất là nước thải sinh hoạt; kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ các dự án. Đối với mục tiêu tăng trưởng, sở phải thường xuyên theo dõi tiến độ các dự án đầu tư lớn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng cả năm, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để các nhà thầu đẩy nhanh thi công.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở tập trung tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu, đơn giá, định mức và giải phóng mặt bằng các dự án, nỗ lực giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đối với nhà ở xã hội, Sở Xây dựng rà soát chỉ tiêu của từng chủ đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời đề xuất chế tài xử lý đối với những chủ đầu tư yếu kém, không bảo đảm tiến độ…