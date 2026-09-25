Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng tiếp công dân định kỳ tháng 9-2026

Chiều 25-9, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - Cơ sở 1 (số 5 đường Quang Trung, phường Nha Trang), đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9-2026. Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh - Cơ sở 2 (số 450 đường Thống Nhất, phường Phan Rang). Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, UBND cấp xã.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, có 3 lượt với 5 công dân trình bày ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số vấn đề dân sinh phát sinh tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Bốn (phường Nam Nha Trang) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Ông Trần Văn Hòa Lưu và ông Nguyễn Chút (xã Diên Khánh) trình bày tại buổi tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo xã Diên Khánh phát biểu ý kiến.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp nhận đầy đủ ý kiến, tài liệu do công dân cung cấp; khẩn trương rà soát hồ sơ, xác định tiến độ rõ ràng để giải quyết vụ việc dứt điểm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, theo đúng quy định của pháp luật và sớm trả lời cho công dân.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ các vụ việc phát sinh, hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh: N.V