Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng tiếp công dân định kỳ tháng 10-2026

Ngày 20-10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa (số 5 đường Quang Trung, phường Nha Trang), đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10-2026. Buổi tiếp công dân được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cơ sở 2 (số 450 đường Thống Nhất, phường Phan Rang). Cùng dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, có 2 lượt với 4 công dân trình bày các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề dân sinh phát sinh tại cơ sở.

Ông Nguyễn Hữu Diệt và bà Nguyễn Kim Mạnh, đại diện cho 4 hộ dân ở phường Nam Nha Trang trình bày tại buổi tiếp công dân.

Ông Nguyễn Trung Lâm và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đại diện cho 5 hộ dân ở phường Nam Nha Trang trình bày tại buổi tiếp công dân.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo của các cơ quan chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp nhận đầy đủ ý kiến, tài liệu do công dân cung cấp; khẩn trương xem xét giải quyết dứt điểm hồ sơ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và sớm trả lời cho công dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu.

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ các vụ việc phát sinh, hạn chế đơn thư kéo dài, vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh: N.V - M.T