Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 22-10, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn ngành hoàn thành 62/88 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,39%, dự kiến cả năm đạt 2,36%, vượt mục tiêu đề ra là 2,3%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 71,3 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch vốn được giao, cao hơn mức bình quân toàn tỉnh là 69%. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu ban hành 25 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, gồm 5 nghị quyết của HĐND tỉnh và 20 quyết định của UBND tỉnh.

Trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt hơn 113.224ha. Toàn tỉnh có 152 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.132ha, trong đó có 8 mã số vùng trồng được cấp mới phục vụ xuất khẩu. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc đạt 729.000 con, bằng 102,9% chỉ tiêu; sản lượng thịt hơi các loại đạt 72.851 tấn, bằng 105,3% chỉ tiêu. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 47,19%, tăng 0,39% so với năm 2024; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm 101 vụ, tương đương 49,51% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực thủy sản, sản lượng 9 tháng đạt 220.682 tấn, bằng 84% kế hoạch năm và tăng 9% so với kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 766,4 triệu USD, tăng 22,19% so với cùng kỳ. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và triển khai mô hình thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với lĩnh vực đất đai, môi trường và phát triển nông thôn, tổng thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt 12.535 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm. Trong chương trình 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng, có 21 dự án hoàn thành và vượt mục tiêu; cơ sở dữ liệu đất đai đã ghi nhận 95,1% thửa đất thuộc Nhóm 1. Toàn tỉnh có 244 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động và 617 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Sở đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 185/361 thủ tục hành chính, đạt 50,6%, vượt chỉ tiêu được giao là 50%; 100% văn bản không mật được xử lý trên hệ thống V-Office. Sau khi triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực đất đai giai đoạn từ ngày 30-9 đến 20-10 đạt 85,2%, tăng đáng kể so với mức 15,8% trong giai đoạn từ đầu năm đến ngày 29-9.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo một số kết quả nổi bật của ngành thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp và Môi trường còn gặp nhiều khó khăn. Dịch tả lợn châu Phi khiến 155 con lợn chết, bị tiêu hủy; dịch cúm gia cầm khiến 40.860 con gia cầm chết, bị tiêu hủy. Một số khu vực xảy ra tình trạng thủy sản nuôi chết rải rác, gồm ốc hương, tôm hùm và cá chim. Toàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy rừng, với diện tích bị cháy 3,12ha; ghi nhận 103 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, ngoài 21 dự án hoàn thành và vượt mục tiêu trong đợt cao điểm 90 ngày, còn 12 dự án chưa hoàn thành mục tiêu và 2 dự án chưa phát sinh kết quả. Một số bãi chôn lấp rác thải tại Suối Dầu, Cam Lâm, Cam An, Diên Thọ... đang quá tải; một số khu vực sông, biển còn xảy ra ô nhiễm cục bộ. Tình trạng lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép tại vùng nước cấm, vùng nước quân sự Vịnh Cam Ranh vẫn còn phát sinh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn trong việc bổ sung nhân sự là công chức từ nguồn viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành. Đồng thời, đề nghị phối hợp thúc đẩy tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; phát triển nuôi biển công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Sở cũng đề nghị các địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm; quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường trên địa bàn. Đối với phát triển kinh tế biển, sở kiến nghị tăng cường tuần tra, ngăn chặn tình trạng lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép tại vịnh Cam Ranh và khẩn trương sắp xếp các vùng nuôi theo quy định.

Ngoài ra, sở kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện cơ chế giao khu vực biển cho nhà đầu tư trong nước xây dựng hạ tầng nuôi biển dùng chung; chính sách bảo hiểm rủi ro thiên tai đối với thủy sản nuôi biển và các cơ chế đặc thù thay thế Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong việc thực hiện khối lượng lớn nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, sở tiếp tục nâng cao tiến độ, chất lượng tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường; chủ động phối hợp, hỗ trợ các xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương ưu tiên thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm bảo đảm tiến độ các dự án phát triển của tỉnh. Trong đó, cần khẩn trương phối hợp tháo gỡ 2 vướng mắc thường gặp ở cơ sở là đơn giá bồi thường và xác định nguồn gốc sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Sở cần chủ động rà soát, hướng dẫn quy trình xác định giá đất khởi điểm đấu giá và tính tiền sử dụng đất, không để tình trạng chậm trễ kéo dài. Đồng thời, chuẩn bị quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển của tỉnh; tăng cường quản lý quỹ đất công, đất chưa sử dụng; khắc phục những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; minh bạch hóa quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng chí yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30-10, coi đây là công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường; phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với chế biến, xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, tăng cường hợp tác phát triển nuôi biển công nghệ cao theo quy hoạch; đẩy mạnh chống khai thác IUU gắn với phát triển nghề cá bền vững; đổi mới chương trình OCOP theo hướng chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Cùng với đó, bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai, an toàn hồ đập trong mùa mưa bão; điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ sinh hoạt và sản xuất; chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, tập trung giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị được nêu tại buổi làm việc.