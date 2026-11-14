Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thăm, chúc mừng Trường Mầm non Thực hành nhân dịp 20/11

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thực hành.

Trường Mầm non Thực hành vừa được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập 3 trường: Bông Sen, Yên Ninh và Thực hành, đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2026. Hiện nhà trường có 3 cơ sở với 34 nhóm lớp, chăm sóc 904 trẻ. Tổng số nhân sự của đơn vị là 91 người, trong đó có 79 giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Quang cảnh chương trình thăm, chúc mừng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Trường Mầm non Thực Hành.

Vượt qua khó khăn ban đầu khi sắp xếp bộ máy tại 3 điểm trường, tập thể nhà trường đã nhanh chóng đưa mọi hoạt động vào nền nếp. Các cơ sở đều duy trì ổn định việc tổ chức ăn bán trú với 3 bếp ăn độc lập, bảo đảm mức ăn 21.000 đồng/trẻ/ngày và kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng với việc chăm sóc, chương trình giáo dục mầm non được thực hiện đồng bộ. Đội ngũ giáo viên từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, công khai thực đơn, theo dõi sức khỏe của trẻ và đổi mới phương pháp giảng dạy lấy trẻ làm trung tâm thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát chúc mừng thành tích nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định nhà trường đã phát huy tốt vai trò cơ sở thực hành, tạo môi trường rèn luyện nghề cho sinh viên sư phạm và lan tỏa các phương pháp giáo dục hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tặng quà chúc mừng tập thể nhà trường nhân dịp 20/11.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị bám sát Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trọng tâm là chuẩn bị các điều kiện thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực sự là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh kiểm tra tình hình cơ sở vật chất tại Phân hiệu Thực hành.

Chia sẻ với khó khăn về cơ sở hạ tầng đang xuống cấp tại phân hiệu Thực hành và Yên Ninh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tặng lẵng hoa và quà chúc mừng nhà trường.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc tập thể Trường Mầm non Thực hành không ngừng phát triển, luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và Nhân dân.