Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh: Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh lợi thế rất lớn của địa phương khi còn dư địa hơn 4.700 MW điện chưa khai thác từ nay đến năm 2030. Hiện nay, toàn tỉnh có 199 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch cùng hàng loạt dự án năng lượng tái tạo khác.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại biểu các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt thông điệp kiên quyết: Nếu các địa phương không chủ động giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai và không tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tỉnh sẽ rút dự án để chuyển cơ hội cho khu vực khác có đủ điều kiện phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, không thể để dự án "treo", gây lãng phí nguồn thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, nhất là khi ngành điện vẫn đang phải nhập khẩu điện. Đồng thời, ngành điện lực phải đi trước một bước, đầu tư đồng bộ mạng lưới truyền tải để sẵn sàng "trải thảm đỏ" đón dòng vốn đầu tư vào các cụm công nghiệp nặng.

Đại diện các sở, ngành phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thực tế, việc hiện thực hóa các dự án năng lượng tại Lào Cai đang vấp phải nhiều rào cản mang tính hệ thống. Điểm nghẽn nổi cộm là sự chồng chéo với Quy hoạch khoáng sản quốc gia và ranh giới bảo tồn di tích.

Các dự án như Thủy điện Ngòi Lao 2, Ngòi Phát 2 đang vướng diện tích chồng lấn mỏ sắt, mỏ đồng.

Ba dự án điện mặt trời quy mô lớn gồm: Yên Bình, nổi hồ Thác Bà và Mỹ Gia 2 vướng ranh giới bảo vệ Di tích quốc gia Hồ Thác Bà nên chưa đủ cơ sở thẩm định.

Thêm vào đó, việc thiếu chỉ tiêu đất năng lượng (điển hình như cụm Thủy điện Nậm Chạc 1, 2, 3) và vướng mắc trong công tác đền bù, tạo sự đồng thuận của người dân cũng đang làm chậm tiến độ nhiều công trình.

Tại phần thảo luận, đại diện các địa phương và sở, ngành đã báo cáo chi tiết tiến độ, tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc thực tiễn.

Trực tiếp điều hành phần thảo luận, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã bám sát từng vấn đề nóng. Với tinh thần sát sao, đồng chí đã trực tiếp giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho từng dự án đang triển khai tại cơ sở, yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương phải có sự phối hợp nhịp nhàng, xử lý dứt điểm các vướng mắc đúng theo thẩm quyền.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành phần thảo luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trước ngày 31/12/2026.

Phê bình sự thiếu chủ động của một số địa phương trong công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường phải hoàn thành việc cập nhật quy hoạch chung trước ngày 30/9.

Đối với 47 dự án nguồn điện chưa có nhà đầu tư, tỉnh sẽ tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề riêng biệt để mời gọi các doanh nghiệp lớn tham gia. "Nếu làm tốt việc khai thác 4.700 MW này, giá trị mang lại sẽ tương đương 2 lần Thủy điện Sơn La", Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận chỉ đạo.

Giao nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Sở Công Thương đôn đốc để 3 dự án thủy điện (Hồ Bốn 2, Việt Tiến, Lán Bò) hoàn thành và phát điện ngay trong các tháng 10, 11 và 12 tới đây. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện ranh giới khu vực Hồ Thác Bà trong tháng 10 để khơi thông các dự án điện mặt trời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục đất đai, trồng rừng thay thế. Những vấn đề vượt thẩm quyền như chồng lấn quy hoạch khoáng sản, các sở, ngành cần khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ.