Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh: Hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia tối thiểu phải đạt 75%

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc họp đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2026; làm rõ những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 3 tháng cuối năm 2026; đánh giá công tác chuẩn bị giao phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 kéo dài sang năm 2026 và vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026 thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh là hơn 2.276 tỷ đồng.

Tỉnh đã phân bổ hơn 1.967 tỷ đồng; trong đó: Phân bổ cho chương trình giai đoạn 2021- 2025 là gần 1.355 tỷ đồng; chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là gần 613 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ﻿các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng giải ngân đến ngày 5/10/2026 (tính theo số vốn đã phân bổ theo các quyết định) là hơn 567 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,8%, trong đó, vốn đầu tư đạt 19,8%, vốn sự nghiệp đạt 36,4%.

Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp cấp tỉnh đạt 24,6%, cấp xã đạt 39,4%. Vốn đầu tư cấp tỉnh đạt 38,4%, cấp xã đạt 21,6%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo cụ thể tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, về: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; phòng chống ma túy.

Đồng thời, trao đổi, làm rõ những vướng mắc liên quan việc giải ngân, như: Khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, xác định khối lượng, thanh toán, quyết toán, bố trí tái định cư, thủ tục đất đai, bồi thường, hồ sơ pháp lý; hạ tầng kỹ thuật kết nối; biến động về giá vật liệu; việc xác định đối tượng thụ hưởng đối với các nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả tiến độ giải ngân theo kế hoạch được giao. Tại cuộc họp, nhiều sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cam kết sẽ hoàn thành việc giải ngân theo kế hoạch.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đến thời điểm này tiến độ chung còn rất chậm. Vì vậy, những tháng còn lại của năm là thời gian quan trọng để đẩy nhanh tiến độ triển khai giải ngân.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn năm 2026. Đối với toàn bộ vốn giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giải ngân 100% trước ngày 31/12/2026, không để bị thu hồi, hủy dự toán do nguyên nhân chủ quan. Phấn đấu hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh tối thiểu đạt 75%; hết tháng 11/2026 tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt tối thiểu 85%; đến ngày 31/12/2026 đạt tối thiểu 95%, trong đó vốn kéo dài phải hoàn thành 100%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường trực chương trình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý gần 309 tỷ đồng còn chưa phân bổ; trong đó tập trung rà soát kỹ, xử lý gần 167 tỷ đồng đã xác định hết nhiệm vụ chi, hết đối tượng hoặc không đủ điều kiện thực hiện để thu hồi, điều chỉnh, phân bổ lại cho các nhiệm vụ, đơn vị, địa phương có đủ thủ tục và khả năng giải ngân ngay trong năm 2026. Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực IX và các cơ quan thường trực chương trình theo dõi tiến độ giải ngân hằng tuần đến từng đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những trường hợp không đạt tiến độ giải ngân theo cam kết.

Đối với danh mục kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026, Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan thường trực chương trình rà soát kỹ danh mục dự án, cơ cấu nguồn vốn, sự cần thiết đầu tư, khả năng thực hiện và sự phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh; bảo đảm việc bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; đơn vị nào năng lực giải ngân kém thì không bố trí vốn.

"Các cơ quan thường trực chương trình mục tiêu quốc gia phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện chương trình được giao phụ trách; không chỉ dừng ở việc ban hành văn bản đôn đốc mà phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Các đại biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý dứt điểm các nội dung đang phải điều chỉnh, thu hồi. Sở Dân tộc và Tôn giáo tập trung hỗ trợ các xã vùng cao đang có tỷ lệ giải ngân thấp. Công an tỉnh - cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ đã được giao; xác định cụ thể tiến độ đối với từng nội dung, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở Giáo dục và Đào tạo, sở Y tế tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân các chương trình được giao. Các xã, phường chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp dưới 10% phải báo cáo, giải trình bằng văn bản nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết lộ trình giải ngân gửi về Sở Tài chính trước 15/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực IX phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách và UBND các xã, phường; hướng dẫn kịp thời về hồ sơ, thủ tục thanh toán; kiểm soát, thanh toán kịp thời đối với hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, không để tồn đọng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Nhấn mạnh giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu: Ngay sau cuộc họp, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp vào cuộc, phân công, giao việc rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nhiệm vụ, mục tiêu để triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Mục tiêu cuối cùng là sử dụng hết và sử dụng có hiệu quả nguồn lực Trung ương đã bố trí cho tỉnh.