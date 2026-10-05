Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh dự sinh hoạt tại Chi bộ Hạnh Phúc

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo xã Bảo Yên và đông đủ đảng viên Chi bộ Hạnh Phúc.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ Hạnh Phúc được thành lập sau sắp xếp, sáp nhập thôn 7 và một phần thôn Lự, hiện có 75 đảng viên, Chi ủy gồm 5 đồng chí.

Sau sáp nhập, chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt; tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định, đồng thuận.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10/2026 tại Chi bộ Hạnh Phúc.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026.

Theo đó, trong tháng qua, Chi bộ Hạnh Phúc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, quy định của Trung ương; xây dựng chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2025 - 2030, kế hoạch kiểm tra, giám sát; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư, chi bộ phối hợp tổ chức ra mắt mô hình “Thôn không ma túy”; tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và sinh con dưới 18 tuổi; vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Công tác phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm. Người dân duy trì chăm sóc 76 ha rừng trồng, 4,5 ha lúa hè thu; chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định. Tỷ lệ học sinh đến trường năm học 2026 - 2027 đạt 100%.

Đảng viên chi bộ Hạnh Phúc phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt thường kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, chi bộ thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, trong đó có việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” của cấp ủy và một số đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đảng viên tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý, phát triển đảng viên; phát huy vai trò của chi bộ trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự và huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và chất lượng sinh hoạt của Chi bộ Hạnh Phúc. Đồng chí nhấn mạnh, sau sáp nhập, chi bộ cần chuyển mạnh từ “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”, từ hợp nhất về địa giới sang thống nhất về tư tưởng, hành động và tình cảm, xây dựng cộng đồng đoàn kết, gắn bó.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ Hạnh Phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chi bộ tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và Nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững tiêu chí “Thôn không ma túy”, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân; chủ động phòng, chống thiên tai; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đối với các kiến nghị của chi bộ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Bảo Yên và các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ theo thẩm quyền; rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa và hỗ trợ chuyển đổi số tại các thôn sau sáp nhập; tiếp tục theo dõi, tham mưu về chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn.

Về phát triển Cụm công nghiệp Phố Ràng 1 và Phố Ràng 2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, tỉnh đang triển khai dự án đường kết nối Quốc lộ 279 với các cụm công nghiệp và cầu Phố Ràng 2, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục về hạ tầng, thu hút đầu tư chế biến sâu quế, lâm sản, dược liệu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tặng Chi bộ Hạnh Phúc bức ảnh Bác Hồ chụp ảnh với đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai trong dịp Người lên thăm Lào Cai, ngày 23/9/1958.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Bảo Yên xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ngay từ khâu rà soát, đo đạc đất đai.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Việc gì thuộc thẩm quyền của cơ sở thì phải chủ động làm ngay, làm dứt điểm; việc gì vượt thẩm quyền thì báo cáo cụ thể để cấp trên tháo gỡ”.