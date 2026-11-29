Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Trí Hà - Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp 1, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong đó, chú trọng vận dụng vào thực tiễn công tác tham mưu cải cách hành chính, chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; xây dựng văn hóa liêm chính và tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Thông qua trao đổi, thảo luận, các đảng viên làm rõ hơn ý nghĩa, giá trị của việc tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời liên hệ trách nhiệm cá nhân trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Học tập và làm theo Bác về tự phê bình và phê bình, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nội dung phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, suốt đời. Mỗi cán bộ, đảng viên cần giữ vững sự chính trực, khách quan, minh bạch trong công việc, kiên quyết tránh những cám dỗ, biểu hiện tiêu cực".

Đối với công tác tự phê bình và phê bình, đồng chí yêu cầu khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, làm hình thức; phát huy tinh thần thẳng thắn, xây dựng, lấy mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ và sự tiến bộ chung làm trọng tâm.

Đồng chí cũng gợi mở một số giải pháp đổi mới sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, sinh động, như mời chuyên gia trao đổi, tổ chức sinh hoạt về nguồn, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm tại cơ sở.

Buổi sinh hoạt góp phần cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ.

Đại biểu dự hội nghị.

Tiếp đó, tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, báo cáo của chi bộ cho thấy năm 2026, Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp 1 đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh.

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh sau hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tính đến ngày 25/11/2026, các đảng viên trong chi bộ đã tổng hợp, thẩm định, tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh ban hành 15.200 văn bản.

Trong lĩnh vực tổng hợp, chi bộ lãnh đạo đảng viên tham mưu xây dựng, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách; theo dõi, đôn đốc điều hành đầu tư công, quản lý tài chính, ngân sách và xử lý nhà, đất dôi dư. Đến ngày 19/11/2026, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 9.321,5 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Ở lĩnh vực nội chính, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu về tổ chức bộ máy, cán bộ, bầu cử, tư pháp, thanh tra, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Công tác tham mưu triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện tích cực, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%.

Trong chuyển đổi số, nền tảng chính quyền số eGov được vận hành thống nhất từ ngày 12/10/2026; 95% hồ sơ công việc của cơ quan hành chính nhà nước xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn trong kỳ từ ngày 15/9 đến 14/10/2026 đạt 99,4%.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực khoa giáo - văn xã, chi bộ lãnh đạo đảng viên chủ động tham mưu các giải pháp phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và du lịch. Năm 2026, học sinh toàn tỉnh đạt 134 giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 6 giải, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Đến ngày 17/11/2026, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm đạt 99,36%. Du lịch ước đón 12,9 triệu lượt khách, tổng thu đạt 53.102 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 114 hài cốt liệt sĩ, vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Trong năm, chi bộ tổ chức 12/12 cuộc sinh hoạt định kỳ, 4 cuộc sinh hoạt chuyên đề; Ban Chi ủy tổ chức 12/12 cuộc họp trên nền tảng số kết hợp trực tiếp. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện; qua kiểm tra 2 đảng viên chưa phát hiện vi phạm.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp 1, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp 1 xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trọng tâm là lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, nhất là đối với những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, phát sinh.

Chi bộ cũng đề ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong từng khâu tham mưu; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp trong tình hình mới.