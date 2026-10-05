Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh dự, cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên

Quang cảnh Chương trình khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên.

Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2026, trên diện tích hơn 58.000 m², tổng mức đầu tư 258 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh.

Công trình gồm các khối nhà điều trị, chuyên môn, hành chính cùng hệ thống công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hoạt động khám, chữa bệnh…

Lãnh đạo xã Bảo Yên phát biểu tại chương trình.

Trong quá trình triển khai, dự án có một số nội dung được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tế và công năng sử dụng. Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn đầu gặp một số khó khăn, nhất là việc mở rộng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 279 đến Quốc lộ 70.

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Các hộ dân đồng tình, ủng hộ; công tác bố trí tái định cư được triển khai kịp thời, nguồn vốn được tập trung bố trí và giải ngân theo kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh và lãnh đạo các sở, ban ngành dự chương trình khánh thành.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Trọng Thông - Chủ tịch UBND xã Bảo Yên nhấn mạnh, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng y tế trên địa bàn.

Công trình đi vào hoạt động giúp người dân xã Bảo Yên và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em và những trường hợp cần chăm sóc y tế thường xuyên.

Trung tâm đi vào hoạt động cũng góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, khám và điều trị; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế phát huy năng lực chuyên môn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tặng lẵng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên.

Lãnh đạo xã Bảo Yên đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên khẩn trương ổn định tổ chức, vận hành đồng bộ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư; lấy người bệnh làm trung tâm, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Đồng thời, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ có chuyên môn, trách nhiệm và y đức; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng kỹ thuật mới; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã tham quan Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên; thăm hỏi, động viên, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị nội trú và tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tham quan các hạng mục của Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên sau lễ khánh thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tặng quà, động viên bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên.

Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Việc hoàn thành, đưa Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên vào sử dụng là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao năng lực y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong khu vực.