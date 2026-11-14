Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Yên Bái

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tổ dân phố Đồng Tâm 8, phường Yên Bái.

Cùng tham gia ngày hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và chính quyền phường Yên Bái.

Ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh khẳng định đoàn kết luôn là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chung vui và chỉ đạo tại Ngày hội.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi cả nước đang hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Văn hóa bồi đắp bản sắc, gắn kết cộng đồng; còn đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị đó.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu truyền thông điệp khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhắc lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2026: tăng trưởng 9 tháng đạt 9,09%, thu ngân sách hơn 18.344 tỷ đồng và đón gần 11 triệu lượt khách du lịch. Đằng sau những con số tăng trưởng ấy chính là sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó phường Yên Bái luôn giữ vai trò đầu tàu, điển hình về xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Đồng Tâm 8.

Thực tế tại Tổ dân phố Đồng Tâm 8 là một minh chứng rõ nét. Dù mới sáp nhập và đi vào hoạt động từ tháng 7/2026 với 367 hộ, 1.320 nhân khẩu, khu dân cư đã nhanh chóng ổn định nền nếp. Đến nay, 100% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố Đồng Tâm 8 của đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Khoảng 80% người dân đã cài đặt định danh điện tử và quen thuộc với thanh toán không dùng tiền mặt. Từ nguồn đóng góp tự nguyện 15,5 triệu đồng của bà con, hệ thống 25 camera an ninh đã được lắp đặt; các tổ tự quản, tổ xung kích phòng cháy, chữa cháy đi vào hoạt động quy củ.

Sự gắn kết cộng đồng tại cơ sở còn thể hiện qua những việc làm thiết thực của các đoàn thể. Chi hội Phụ nữ thu gom rác tái chế gây quỹ làm đường hoa trên tuyến Ngô Sỹ Liên và đường Kè suối; Chi hội Người cao tuổi tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên với tổng số tiền 23 triệu đồng.

Lãnh đạo các địa phương tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Đồng Tâm 8.

Đặc biệt, với 159 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ và 192 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, Đồng Tâm 8 sở hữu lực lượng nòng cốt mạnh để nêu gương trực tiếp tại cộng đồng.

Từ điểm sáng này, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường Yên Bái tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, hướng mọi nguồn lực cộng đồng vào việc chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chung vui trong vòng xòe đoàn kết cùng bà con Nhân dân Tổ dân phố Đồng Tâm 8.

Đối với bà con Đồng Tâm 8, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khu dân cư tập trung khắc phục triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Việc duy trì trật tự đô thị, phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng giờ và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy phải trở thành thói quen thường ngày.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Đồng Tâm 8.

Mỗi kết quả sẽ góp phần trực tiếp đưa Đồng Tâm 8 trở thành khu dân cư bình yên, đóng góp vào mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.