Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh: Xác định rõ chỉ tiêu còn đạt thấp để tập trung giải pháp

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026 có nhiều điểm sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 5 năm gần đây.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 92 nghìn tỷ đồng, tăng trên 21%; giá trị xuất khẩu ước đạt 33 tỷ USD, tăng gần 27%, đạt trên 98% kế hoạch năm.

Tỉnh đón hơn 7,77 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đến ngày 31-10, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 23.540 tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán Trung ương giao; thu tiền sử dụng đất đạt hơn 4.024 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 7.824 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch giao.

Tại Hội nghị, gần 20 ý kiến của các sở, ngành, địa phương tập trung phân tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu, dự báo khả năng tăng trưởng những tháng cuối năm; đánh giá tác động của các sự kiện văn hóa, du lịch lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện các sở, ngành phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng làm rõ khó khăn trong cân đối nguồn thu, chi ngân sách, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất; tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại những đơn vị đạt tỷ lệ thấp, trong đó có nguyên nhân thiếu vốn và vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Một số ý kiến đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn lực cho các dự án trọng điểm…

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ hệ thống chỉ tiêu; xác định rõ chỉ tiêu còn đạt kết quả thấp để tập trung giải pháp, những chỉ tiêu cần điều chỉnh phải kịp thời đề xuất, bảo đảm lộ trình và kết quả thực hiện. Việc rà soát hoàn thành chậm nhất ngày 10-11 để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Về thu ngân sách, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng dự án, công trình, lĩnh vực, giao rõ trách nhiệm và có phương án điều chỉnh cơ cấu nguồn thu phù hợp thực tiễn; trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để tháo gỡ các khoản nợ thuế; phấn đấu thu thuế, phí tăng tối thiểu 26% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị có tỷ lệ thấp phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ; kết quả giải ngân chính là một trong những căn cứ đánh giá thi đua của người đứng đầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án; đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp đã có hạ tầng, thực hiện theo hướng thu hút đến đâu, giải quyết dứt điểm đến đó; tập trung nguồn lực cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo điều kiện khởi công các dự án trọng điểm trong năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với đó là nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu chè sau hiệu ứng của Festival Trà; phát triển du lịch gắn với kết nối địa phương, doanh nghiệp lữ hành; quan tâm an sinh xã hội, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng khó khăn.

Các địa phương tập trung giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm cán bộ trong thực thi công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung.