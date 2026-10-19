Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra tiến độ triển khai công tác chuẩn bị Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác kiểm tra Không gian phố đi bộ Trung tâm tỉnh Thái Nguyên; khu vực sân khấu tổ chức khai mạc Festival tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp; Không gian Văn hóa trà Tân Cương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra Không gian phố đi bộ Trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan và công năng sử dụng.

Mỗi công trình, phần việc phải được rà soát cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ hoàn thành, bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ đại biểu, nhân dân và du khách trong những ngày diễn ra Festival.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp là nơi diễn ra Lễ khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Cụ thể, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Không gian phố đi bộ và khu vực sân khấu khai mạc, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật, mỹ quan và sự đồng bộ giữa các hạng mục; rà soát các điều kiện về hạ tầng, âm thanh, ánh sáng và tổ chức không gian phục vụ chương trình khai mạc cũng như các hoạt động trong khuôn khổ Festival.

Địa phương và đơn vị liên quan cần tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phân luồng giao thông tại những khu vực tổ chức sự kiện, tập trung đông người phải được xây dựng cụ thể, phối hợp triển khai chặt chẽ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho đại biểu, nhân dân và du khách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương.

Đối với Không gian văn hóa Trà Tân Cương, đồng chí yêu cầu hoàn thiện các hạng mục, chú trọng cảnh quan, không gian trưng bày và trải nghiệm, làm nổi bật giá trị văn hóa trà, bản sắc vùng chè Thái Nguyên; qua đó tạo điểm nhấn quảng bá sản phẩm, văn hóa và con người địa phương trong dịp Festival.

Không gian văn hóa trà Tân Cương.

Cũng tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm Hợp tác xã (HTX) trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương; tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến chè và mô hình phát triển du lịch trải nghiệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh thăm khu chè nguyên liệu của Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh thăm Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương.

Hiện, HTX phát triển chè theo hướng an toàn, hữu cơ, đầu tư sản phẩm OCOP; kết hợp trồng, chế biến trà với du lịch cộng đồng, các dịch vụ ăn uống, lưu trú và trải nghiệm. HTX cũng tham gia vận hành Không gian văn hóa trà và là một điểm đến trong hành trình của Đoàn tàu di sản.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác thăm Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương.

Đồng chí đề nghị HTX tiếp tục phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh của vùng chè Tân Cương; nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm chè, gắn sản xuất với phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với đại diện Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, HTX sẽ góp phần quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động Festival, đồng thời tạo động lực thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế địa phương.