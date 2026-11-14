Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam Thái Nguyên

Đoàn công tác kiểm tra KCN Sông Công 1, KCN Yên Bình, KCN Yên Bình 2, KCN Điềm Thụy - Khu A, Khu B; kiểm tra tiến độ triển khai Khu công nghệ số tập trung Yên Bình và vị trí lập quy hoạch phân khu KCN Nga My.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra tiến độ triển khai Khu công nghệ số tập trung Yên Bình.

Tỉnh Thái Nguyên hiện quy hoạch 37 KCN và 1 khu công nghệ số tập trung, với tổng diện tích hơn 14.152ha. Trong 10 tháng năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN đạt trên 33 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt trên 31 tỷ USD; thu ngân sách ước đạt gần 8.000 tỷ đồng. Tổng số lao động đang làm việc tại các KCN là hơn 111 nghìn người, thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, tổng vốn FDI thu hút trong 11 tháng qua năm đạt hơn 8,1 tỷ USD.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác kiểm tra KCN Yên Bình.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu quy hoạch khu vực phía Nam tỉnh với tầm nhìn dài hạn, khai thác hiệu quả lợi thế phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao. Phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính, ngân hàng gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; kết nối các dòng vốn, thu hút tổ chức tín dụng, nhà đầu tư thứ cấp...

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển đất tỉnh tham mưu bố trí vốn năm 2027 cho các khu tái định cư trên địa bàn xã Điềm Thụy và phường Vạn Xuân, phấn đấu giải ngân trong quý I/2027.

Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch, phát triển hạ tầng và công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm Nhà máy may TNG 3 tại KCN Sông Công 1.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và công nhân tại Nhà máy may TNG 3 (Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG) tại KCN Sông Công 1.