Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh: Khen thưởng phải đúng thành tích, thực sự tạo động lực thi đua

Dự Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp, các đại biểu cho ý kiến và thông qua việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Quy chế làm việc của Hội đồng. Quy chế được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển quy chế trước đây, bảo đảm phù hợp các quy định và yêu cầu thực tiễn; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu dự Phiên họp.

Nội dung trọng tâm của Phiên họp là xem xét kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh đợt 2 năm 2026. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, có 100 tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Trong đó, đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 4 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể, 75 cá nhân.

Đối với khen thưởng theo quá trình cống hiến, có 4 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba. Cùng với đó, 9 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Ở cấp tỉnh, cơ quan thường trực đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp.

Qua thẩm định, Sở Nội vụ đề xuất chưa trình khen thưởng đối với 1 hồ sơ do chưa bảo đảm điều kiện chấp hành pháp luật. Với 24 hồ sơ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, có 2 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, 22 hồ sơ còn thiếu tiêu chuẩn sáng kiến cấp tỉnh. Cơ quan thường trực sẽ lấy ý kiến thành viên Hội đồng sau khi có quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh yêu cầu việc xét khen thưởng phải công khai, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích; rà soát kỹ hồ sơ, gắn thi đua với kết quả thực hiện nhiệm vụ, chú trọng phát hiện, biểu dương người trực tiếp lao động và nhân rộng những cách làm hiệu quả, để khen thưởng thực sự tạo động lực phấn đấu.

Đối với việc khen thưởng các trường học, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý những thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, tên gọi sau sắp xếp, sáp nhập cần được xem xét kỹ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, bảo đảm việc xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường học được thực hiện đúng quy định.