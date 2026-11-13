Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Luông

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con thôn Bản Luông, xã Cẩm Giàng.

Cùng dự có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, cán bộ và nhân dân địa phương cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Đông đảo nhân dân dự Ngày hội.

Cẩm Giàng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có Di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu – nơi ghi dấu lời dạy của Bác Hồ dành cho lực lượng Thanh niên xung phong.

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh để đồng bào các dân tộc địa phương cùng xây dựng quê hương. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Cẩm Giàng có 15 thôn với hơn 11.300 nhân khẩu.

Tiết mục văn nghệ do người dân thôn Bản Luông biểu diễn.

Bản Luông là thôn miền núi có dân số gần 1.000 người, gồm 5 dân tộc Dao, Tày, Kinh, Nùng, Sán Chỉ cùng sinh sống. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau sáp nhập, bà con đã cùng nhau chia sẻ, đồng thuận, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư thống nhất, gắn bó.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Từ những việc làm thiết thực, tinh thần tương thân tương ái được bồi đắp, trách nhiệm với cộng đồng được nâng lên, góp phần tạo nền tảng để địa phương ổn định và phát triển sau sắp xếp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và chăm lo cho cộng đồng.

Để tạo ra những thay đổi tích cực hơn nữa trong đời sống, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu đưa vào thực tiễn những mô hình, phương thức sản xuất nông nghiệp mới trên cơ sở tận dụng tiềm năng, thế mạnh, tạo sinh kế bền vững. Cùng với đó, quan tâm đào tạo nghề; chú trọng tuyên truyền các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho thôn Bản Luông.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa trong từng gia đình, từng cộng đồng để cùng chung tay vì sự phát triển của tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho người dân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng 10 triệu đồng cho thôn Bản Luông; 15 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trao 80 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1 hộ gia đình.