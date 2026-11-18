Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh đến thăm, chúc mừng Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Là trường trung học đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lương Ngọc Quyến đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của tỉnh, với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Hiện nay, Nhà trường có 45 lớp với hơn 2.000 học sinh; 118 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đảng bộ Nhà trường có 82 đảng viên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh và các đại biểu tại buổi chúc mừng Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, Nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, gắn trang bị kiến thức với rèn luyện phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống và trách nhiệm công dân cho học sinh. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp THPT và hướng nghiệp tiếp tục được quan tâm.

Hiện nay, Nhà trường có 118 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chúc mừng tập thể Nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lương Ngọc Quyến 80 năm qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu.

Đồng chí mong muốn Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững vị thế lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh; xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết, không ngừng đổi mới công tác quản lý và phương pháp giảng dạy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Lương Ngọc Quyến nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhấn mạnh yêu cầu thích ứng với xu thế phát triển của giáo dục hiện đại, đồng chí đề nghị Nhà trường tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các phương pháp giáo dục tiên tiến; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, giàu tâm huyết, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, Nhà trường cần tăng cường giáo dục lý tưởng, khát vọng cống hiến, tinh thần nhân ái và trách nhiệm cho thế hệ trẻ, góp phần đào tạo những công dân có tri thức, năng lực, bản lĩnh, tiếp nối truyền thống của Trường THPT Lương Ngọc Quyến.