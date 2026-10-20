Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn: Rà soát khả năng giải ngân vốn đầu tư công của từng chủ đầu tư, dự án

Quang cảnh cuộc họp.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, tổng vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh hơn 12.672 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 9.969 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương trên 2.703 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn (bìa trái) phát biểu kết luận cuộc họp.

Tính đến ngày 19-10, tổng giá trị giải ngân 6.881 tỷ đồng, đạt 60,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, đạt 57,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao điều chỉnh. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 6.174 tỷ đồng, đạt 70,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, đạt 64,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao điều chỉnh.

Vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 706 tỷ đồng, đạt 29,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, đạt 29,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao điều chỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026. Các chủ đầu tư báo cáo tình hình, khả năng giải ngân vốn đối với các dự án điều chuyển vốn…

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh. Về kế hoạch vốn đầu tư công 2026, cần rà soát khả năng giải ngân của từng chủ đầu tư, từng dự án. Các dự án đã đề nghị chuyển vốn thì phải giải ngân hết 100%.

Đối với nguồn vốn dư sau điều chuyển, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu chuyển sang cho Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hoàng Khuyên phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Dự án Phát triển tuyến giao thông kết nối từ khu vực Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công, hiện đã có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, do đó nhu cầu nguồn vốn rất lớn, vì vậy phải tính toán để đảm bảo triển khai nhanh và thuận lợi nhất…