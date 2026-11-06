Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn: Rà soát, đề xuất điều chỉnh bảng giá đất phù hợp thực tế, đảm bảo phát huy nguồn lực đất đai

Quang cảnh phiên họp.

Theo UBND tỉnh, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh tăng 7,44%. Sang tháng 10, các chỉ số về sản xuất công nghiệp, bán lẻ và xuất khẩu tiếp tục tăng so với tháng trước, cho thấy đà tăng trưởng tích cực của các ngành kinh tế.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 13,47%. Lĩnh vực thương mại và xuất khẩu tiếp tục tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 160.300 tỷ đồng, tăng 15,55% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt hơn 8,408 tỷ USD, tăng 7,51%. Tỉnh thu hút 23 dự án mới với tổng vốn đăng ký 10.778 tỷ đồng; ước có 2.577 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 85,9% kế hoạch năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu kết luận phiên họp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10-2026 hơn 19.798 tỷ đồng, đạt 83,27% so với dự toán năm. Tổng giá trị giải ngân hơn 7.677 tỷ đồng, đạt 67,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, đạt 60,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao điều chỉnh.

Hoạt động dạy và học được duy trì tại 375 cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Tỉnh tiếp tục triển khai 6 dự án trường phổ thông nội trú khu vực biên giới. Từ đầu năm đến nay, tỉnh giải quyết việc làm cho 46.137 lao động, đạt 92,3% chỉ tiêu năm. Năng lực cung ứng dịch vụ y tế tiếp tục được củng cố.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được mở rộng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,7% dân số, vượt 0,7 điểm phần trăm so với kế hoạch. Kết quả khám sức khỏe toàn tỉnh đạt 99,5% dân số. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong kỳ, ghi nhận 101 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng qua; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, thông tin về những nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Đối với những chỉ tiêu có tiến độ tốt, giải pháp thực hiện phù hợp, khả thi, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo để hoàn thành. Đối với những chỉ tiêu còn khó khăn, có nguy cơ không đạt kế hoạch, phải xây dựng giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trên môi trường điện tử. Chủ tịch UBND các xã, phường và lãnh đạo các sở, ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức tập huấn, nâng cấp hệ thống, bảo đảm triển khai đồng bộ.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Võ Phương Thủy phát biểu tại phiên họp.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn về khoa học, công nghệ và thông tin rà soát những nội dung chưa phù hợp để kịp thời điều chỉnh, giúp quy trình xử lý công việc nhanh chóng, chặt chẽ, rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao khả năng theo dõi, truy vết tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cũng yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, cần khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, phân công nhiệm vụ cụ thể và đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho phù hợp. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chuyển vốn từ những công trình không có khả năng giải ngân hoặc thiếu khối lượng thực hiện sang các công trình có khối lượng lớn, đủ điều kiện giải ngân.

Các chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra hiện trường, bám sát tiến độ từng công trình; thường xuyên tổ chức giao ban với nhà thầu thi công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Các địa phương và ngành Thuế khẩn trương triển khai các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các ngành, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1.

Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, nhất là các công trình động lực, trục giao thông kết nối về phía Đông, các chủ đầu tư khẩn trương nghiên cứu phương án, lập đề xuất dự án đầu tư và hoàn thành các thủ tục theo kế hoạch.

Các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, thống nhất số liệu thống kê giữa các lĩnh vực; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê, bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin đầu vào, phục vụ công tác tính toán, đánh giá các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Thanh Phương phát biểu tại phiên họp.

Song song đó là khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tại các xã. Đồng thời, rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp thực tế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phân tích, đánh giá toàn diện bảng giá đất hiện hành của tỉnh. Trên cơ sở đó, xác định những vị trí, khu vực chưa phù hợp để đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh. Mục tiêu là phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo điều kiện triển khai các dự án…