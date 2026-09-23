Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn: Lấy hiệu quả thực tế, sự hài lòng của người dân làm thước đo

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trong tổng số 168 nhiệm vụ thuộc Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2026, Đồng Tháp hoàn thành 61 nhiệm vụ (5 nhiệm vụ về đích trước hạn), 43 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn và 40 nhiệm vụ triển khai thường xuyên; còn lại 18 nhiệm vụ chờ hướng dẫn từ Trung ương, 2 nhiệm vụ tạm dừng, 3 nhiệm vụ đề nghị lùi thời gian và 1 nhiệm vụ có nguy cơ chậm do vướng mua sắm trang thiết bị, phần mềm bản quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với Kế hoạch số 274/KH-UBND, tỉnh hoàn thành 18/39 chỉ tiêu, 21 chỉ tiêu còn lại đang theo lộ trình. Riêng Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, tỉnh chủ trì 7 nhiệm vụ, phối hợp 33 nhiệm vụ với Trung ương và phát sinh thêm 4 nhiệm vụ. Tính đến 15/9, tỉnh hoàn thành toàn bộ 12/12 nhiệm vụ Trung ương giao trực tiếp; 3 nhiệm vụ còn lại đang đúng tiến độ, chưa có nhiệm vụ trễ hạn.

Tổng kinh phí phân bổ cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 hơn 1.074,9 tỷ đồng (chiếm 3,14% chi ngân sách). Đã giao dự toán 415 tỷ đồng (39%), còn 659,9 tỷ đồng chưa giao (61%). Đến 15/9, tổng giải ngân mới đạt 118 tỷ đồng, tương đương 28,4% dự toán đã giao và 11% tổng kinh phí phân bổ.

Lãnh đạo sở, ngành tỉnh tham gia ý kiến.

Với phần kinh phí chưa giao cho 6 sở, ngành làm chủ đầu tư, còn 16 nhiệm vụ/dự án; trong đó, 15/16 nhiệm vụ/dự án đã trình thẩm định chủ trương, 6 dự án đã được thẩm định xem xét, 1 dự án đã phê duyệt chủ trương nhưng chưa giải ngân. Về vốn đầu tư, tổng giải ngân đạt 37,48 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch - nhiều dự án vẫn đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, là nhóm cần tập trung chỉ đạo để đảm bảo tiến độ.

Riêng Đề án 05-ĐA/TU về chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, đã giải ngân 1,323 tỷ đồng (49,4%), kinh phí cấp xã giải ngân 16,141 tỷ đồng (67,2%).

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương nêu vướng mắc về tiến độ giải ngân, thủ tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phần mềm và nội dung còn chờ hướng dẫn từ Trung ương; đồng thời, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu, sau cuộc họp này, các cấp, các ngành phải chuyển mạnh từ tư duy "triển khai nhiệm vụ" sang "quản trị kết quả", lấy sản phẩm cuối cùng, hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trước hết, phải xây dựng dữ liệu làm nền tảng quản trị địa phương theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; trên nền dữ liệu đã chuẩn hóa đó, từng bước chuyển từ số hóa sang quản trị thông minh, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn vào các bài toán thực tế của tỉnh.

Cùng với đó, cần xử lý dứt điểm điểm nghẽn về vốn và giải ngân, giao Sở Tài chính phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát toàn bộ nguồn vốn đã bố trí nhưng chưa giao, chưa triển khai hoặc giải ngân chậm. Chuyển đổi số cũng phải trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế, tạo ra năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, sản phẩm tốt hơn và sức cạnh tranh lớn hơn; đồng thời, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn theo hướng giảm đi lại, giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí, tăng tính an toàn trong giao dịch. Cuối cùng, quá trình chuyển đổi số phải luôn gắn chặt với bảo đảm an ninh, an toàn và kỷ luật dữ liệu.

Về tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu không ban hành thêm các kế hoạch nếu không thực sự cần thiết, mà tập trung tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đã xác định. Tất cả nhiệm vụ còn chậm phải được đưa vào một bảng theo dõi thống nhất, thực hiện theo nguyên tắc "Rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền"; mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm chính, thời hạn hoàn thành cụ thể và sản phẩm đầu ra có thể kiểm tra, đo lường.

Các báo cáo không được nêu chung chung kiểu "đang triển khai", "đang phối hợp", mà phải làm rõ đã hoàn thành bao nhiêu, còn bao nhiêu, vì sao chưa hoàn thành, ai chịu trách nhiệm và khi nào hoàn thành. Những nhiệm vụ có nguy cơ trễ hạn phải được cảnh báo sớm và xử lý ngay từ khi phát sinh, không để đến hết hạn mới báo cáo; kết quả thực hiện phải gắn trực tiếp với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm xuyên suốt đó là dữ liệu phải trở thành tài nguyên phục vụ quản trị và phát triển; công nghệ và AI phải trở thành công cụ nâng cao năng suất, chất lượng và người dân, doanh nghiệp phải là trung tâm, là đối tượng được hưởng lợi cuối cùng của quá trình chuyển đổi số.