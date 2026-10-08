Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn: Không để công việc chậm trễ, đùn đẩy hoặc xin ý kiến nhiều lần

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy và UBND tỉnh tập trung cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch theo nguyên tắc “6 rõ”; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy lãnh đạo kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy, nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên. UBND tỉnh điều hành tăng trưởng theo kịch bản từng quý, phân công thành viên theo dõi lĩnh vực; tăng cường kiểm tra tiến độ đầu tư công, làm việc với doanh nghiệp và cơ sở. Các buổi làm việc tại các xã, phường, UBND tỉnh gắn với khảo sát thực tế, hướng dẫn xử lý nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết kiến nghị vượt thẩm quyền, góp phần ổn định hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh đã triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đưa Trung tâm Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số vào hoạt động.

Đến thời điểm báo cáo, tỉnh hoàn thành 156 trên 244 nhiệm vụ Trung ương giao, không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, kiện toàn nhân sự và bảo đảm điều kiện hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được thực hiện.

Tuy nhiên, tăng trưởng quý III và 9 tháng chưa đạt kịch bản; để thực hiện mục tiêu cả năm từ 8,21% trở lên, quý IV phải tăng khoảng 10,38%. Giải ngân đầu tư công, nhất là vốn ngân sách trung ương và tiến độ một số dự án còn chậm. Nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới chưa có xã được công nhận. Thị trường lao động chưa cân đối; sản phẩm, hạ tầng du lịch chưa đồng bộ…

Đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao nhất cho việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026 đã đề ra; lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm của người đứng đầu.

Đặc biệt, phải rà soát toàn diện các quy trình, thủ tục và phương thức giải quyết công việc; kiên quyết cắt giảm những khâu trung gian, thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý trong phạm vi thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn giải quyết; không để công việc chậm trễ, đùn đẩy hoặc phải xin ý kiến nhiều lần không cần thiết.

Mục tiêu là giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và địa phương rà soát từng công trình, xác định rõ vướng mắc, giải pháp, trách nhiệm và thời hạn xử lý; tập trung tăng khối lượng thi công, nghiệm thu và giải ngân đúng quy định.

Đồng chí giao Sở Công thương chủ trì rà soát nhu cầu, nguồn cung và khả năng điều phối vật liệu xây dựng; phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa phương tham mưu giải pháp bảo đảm vật liệu cho các công trình trọng điểm, đúng chức năng và thẩm quyền.

Đồng chí giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, lập và hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Đồng thời, tập trung vào nông thôn mới, trường chuẩn quốc gia, 6 trường nội trú biên giới, nhà ở xã hội, bảo hiểm y tế, việc làm, nước sạch và an sinh xã hội. Chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống thiên tai, sạt lở, xâm nhập mặn. Ưu tiên giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, người đứng đầu phải chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá, xếp loại cuối năm phải gắn với sản phẩm, hiệu quả công việc và trách nhiệm thực tế của từng tổ chức, cá nhân.

Để chủ động chuẩn bị các điều kiện phát triển năm 2027, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công năm 2027, bảo đảm khả thi, cân đối nguồn lực. Các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị dự án, quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nguồn nhân lực và thị trường. Ưu tiên các dự án kết nối giao thông, công nghiệp, cảng và logistics, tạo thêm năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới.