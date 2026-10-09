Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát các dự án cao tốc trọng điểm

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát thực tế Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại nút giao với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đến khảo sát Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 27,43 km. Quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m và vận tốc thiết kế 80 km/h. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027.

Tuyến cao tốc chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 có chiều dài 16 km, với tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng. Từ đầu dự án đến nay đã giải ngân khoảng 2.875 tỷ đồng, đạt 80,8%. Tiến độ dự án đạt khoảng 82% giá trị xây dựng.

Dự án thành phần 2 có chiều dài 11,43 km, với tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng. Từ đầu dự án đến nay đã giải ngân khoảng 3.241 tỷ đồng, đạt 84,09%. Tiến độ dự án đạt khoảng 83,8% giá trị xây dựng. Theo kế hoạch, dự kiến, Dự án thành phần 1 và 2 hoàn thành toàn bộ vào ngày 31-12-2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát thực tế Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tại nút giao với đường tỉnh 850.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các nhà thầu thi công Dự án thành phần 2 phải tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí thi công được. Trong thời gian chờ dỡ tải, các nhà thầu cố gắng, chủ động tập kết nguồn đá về công trường.

Các nhà thầu phải quyết tâm triển khai thi công đảm bảo khối lượng đạt cao nhất, đến ngày 31-12-2026 phải hoàn thành dự án. Về nguồn cát sau khi gia tải, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các sở, ngành liên quan tính toán chuyển sang để thực hiện các dự án khác gần nhất; tính toán chi phí để xác định giá cát này.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát thực tế tại Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu điểm giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

Đối với Dự án thành phần 1, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu chủ đầu tư cùng các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, để sớm hoàn thành công trình. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường đối với hạng mục đường gom bổ sung dọc theo Dự án thành phần 1 để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đối với nút giao với đường tỉnh 850 (giao giữa Dự án thành phần 1 và 2) và nút giao giữa cao tốc Cao Lãnh - An Hữu với Mỹ An - Cao Lãnh và các nút giao khác, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan tính toán quy hoạch sử dụng đất nhằm khai thác triệt để quỹ đất tại nút giao nhằm kết nối phát triển công nghiệp, đô thị hỗn hợp…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn tặng quà, động viên công nhân thi công tại Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

Đồng thời, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư nâng cấp đường tỉnh 850 nhằm kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và khu vực lân cận, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án khu vực lân cận. Chủ đầu tư Dự án thành phần 1 và 2 phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình triển khai dự án…

Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đã đến khảo sát Dự án Xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.127 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khảo sát các khu đất công trên địa bàn phường Cao Lãnh.

Tuyến cao tốc dài khoảng 26,6 km, giai đoạn 1 được đầu tư quy mô 4 làn xe với nền đường rộng 17 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Gói thầu xây lắp số 7 của dự án được khởi công từ giữa tháng 9-2025. Sau khoảng 1 năm triển khai, tiến độ công trình đạt khoảng 39,4%. Dự án dự kiến hoàn thành trong quý I-2028.

Tại chuyến khảo sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Trong đó, tập trung ưu tiên đoạn tuyến dài khoảng 3,7 km nối giữa nút giao cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và Mỹ An - Cao Lãnh với nút giao An Bình, tạo điều kiện kết nối giao thông. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong quá trình tổ chức thi công, vận chuyển vật tư vào công trường…

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn còn đến khảo sát các khu đất công trên địa bàn phường Cao Lãnh.