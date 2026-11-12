Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Chiềng Khừa

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại bản Chiềng Khừa.

Các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Bản Chiềng Khừa được thành lập tháng 6/2026 trên cơ sở sáp nhập 3 bản Khừa, Cang và Tòng, hiện có 323 hộ, 1.193 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 98%. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong bản tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Toàn bản có 52 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; nhiều mô hình trồng cam, mơ má đào, bơ, nuôi vịt cổ xanh, lợn bản cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,29%, hộ cận nghèo 8,35%.

Cùng với phát triển kinh tế, bản Chiềng Khừa đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ trực tuyến. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 97% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường và người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lóng Sập phát biểu tại ngày hội.

Các đại biểu và bà con bản Chiềng Khừa, xã Lóng Sập dự ngày hội.

Học sinh xã Lóng Sập dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đình Việt ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân bản Chiềng Khừa đạt được. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng bản Chiềng Khừa trở thành khu dân cư văn minh, an toàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Chi bộ bản tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vận động nhân dân chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, giàu bản sắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên nhân dân bản Chiềng Khừa.

Lãnh đạo xã và các cơ quan, đơn vị tặng quà bản Chiềng Khừa.

Các đơn vị trên địa bàn xã Lóng Sập tặng quà bản Chiềng Khừa.

Chi bộ, Ban quản lý bản, Ban Công tác Mặt trận bản Chiềng Khừa tặng quà cho 30 hộ gia đình tiêu biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh hòa chung niềm vui cùng bà con bản Chiềng Khừa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hòa chung niềm vui ngày hội cùng bà còn dân bản.

Các đại biểu cùng chung vòng xòe tại ngày hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu vui múa sạp cùng nhân dân.

Tiết mục múa "Những cánh hoa ban" do đội văn nghệ của bản Bó Sặp biểu diễn.

Các đại biểu và nhân dân cổ vũ môn đẩy gậy tại ngày hội.

Tiết mục múa "Về bản em" do đội văn nghệ của bản A Má biểu diễn.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Việt đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và nhân dân bản Chiềng Khừa. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các cơ quan, đơn vị cũng trao quà cho bản. Chi bộ, Ban quản lý bản tặng quà 30 hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như đẩy gậy, tó má lẹ, múa sạp, múa xòe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.