Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tuyển quân năm 2027: 'Tuyển người nào, chắc người đó'

Chiều 19/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2027. Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành và thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Chỉ tiêu tăng so với năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2026. Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu tuyển quân lớn, yêu cầu về chất lượng ngày càng cao, song cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp phát huy hiệu quả hoạt động; cơ quan quân sự chủ động tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiệm vụ. Qua đó, tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày đánh giá công tác tuyển quân năm 2026 và triển khai kế hoạch năm 2027. Ảnh: Thành Duy

Năm 2027, Chính phủ giao Nghệ An tuyển chọn hơn 3.880 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, tăng 70 công dân so với năm 2026. Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, công tác tuyển quân đang được triển khai đồng bộ, nghiêm túc theo đúng quy trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác tuyển quân, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Đảm bảo số lượng, chất lượng, an toàn và đúng quy định

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đồng thời bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, đúng pháp luật, công khai, công bằng và minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và thủ trưởng các cơ quan liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong từng khâu tuyển quân. Các cấp, ngành không khoán trắng nhiệm vụ cho cơ quan quân sự, không xem tuyển quân là nhiệm vụ riêng của một ngành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra toàn bộ quy trình tuyển quân, từ đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn đến chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và bàn giao công dân cho đơn vị nhận quân.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Công an tỉnh phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị, đạo đức theo quy định; Sở Y tế nâng cao chất lượng khám tuyển, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn. Các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quán triệt nghiêm phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Các sở, ngành và tổ chức liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và chính quyền cơ sở chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm đúng thẩm quyền, trình tự, quy định pháp luật; bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, không có ngoại lệ, hạn chế phát sinh khiếu nại, bức xúc do thực hiện sai quy trình.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Trọng Hải cũng yêu cầu bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ công tác tuyển quân và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí theo quy định; Sở Nội vụ cùng các cơ quan liên quan chú trọng tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống gia đình có công dân nhập ngũ, kịp thời động viên thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng tuyển quân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ do thiếu phối hợp hoặc thiếu trách nhiệm.

Tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; các trường hợp sai phạm, buông lỏng quản lý hoặc không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan phải được xem xét trách nhiệm theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch triển khai, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những hạn chế phát sinh, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định.