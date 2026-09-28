Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Sáng 28/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026, kết nối trực tuyến đến 130 xã, phường, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì . Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham dự.

Kinh tế 9 tháng duy trì đà tăng trưởng cao

Sau 9 tháng, bức tranh kinh tế Nghệ An tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sáng, đặc biệt quý III dự kiến là quý đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng 2 con số, qua đó, đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt mức khả quan. Số liệu chính thức dự kiến được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố ngày 30/9.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Thu ngân sách đạt hơn 25.689 tỷ đồng, vượt 10,1% dự toán cả năm. Trong 130 xã, phường, có 111 đơn vị đạt và vượt dự toán thu được giao.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 21,49% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ USD, vượt kế hoạch năm.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Thu hút đầu tư cũng tạo dấu ấn rõ nét khi tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 106.600 tỷ đồng, gấp 3,15 lần so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,46 tỷ USD.

Giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh. Đến ngày 24/9, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 14.012 tỷ đồng. Theo số liệu của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch năm của Nghệ An cao hơn mức bình quân cả nước, đứng thứ 5 trong các tỉnh, thành.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Ở lĩnh vực xã hội, khoảng 39.500 người được giải quyết việc làm trong 9 tháng; khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội hoàn thành. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được triển khai.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Kết quả 9 tháng cho thấy nền kinh tế đang có sức bật đáng kể trong năm 2026. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kết quả 9 tháng và mục tiêu cả năm vẫn đặt ra yêu cầu điều hành quyết liệt trong quý IV, đặc biệt khi tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 10,5-11,5%.

Quyết liệt xử lý các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành rà soát toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, đồng chí giao cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, bổ sung giải pháp phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những khâu cần tạo chuyển biến mạnh trong quý cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn, theo dõi tiến độ thường xuyên và rà soát để điều chuyển vốn giữa các dự án theo quy định.

Với các dự án trọng điểm, yêu cầu được đặt ở mức cao hơn, tập trung vào những điểm nghẽn có khả năng quyết định tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng, đất đai và vật liệu xây dựng phải được xử lý dứt điểm, nhất là tại các dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập và Cảng nước sâu Cửa Lò.

Đồng chí cũng yêu cầu hoàn tất thủ tục để khởi công các dự án Nhà máy dứa, Khu công nghiệp VSIP 3 và Lâm viên phía Đông đường Bình Minh, Cửa Lò.

Lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Với các dự án tồn đọng, kéo dài, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan liên quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, tổ chức rà soát, tham mưu xử lý hoàn thành trong năm nay.

Với mục tiêu 35.000 tỷ đồng cả năm, Nghệ An còn khoảng 3 tháng để hoàn thành phần thu còn lại hơn 9.000 tỷ đồng. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát từng nguồn thu, nhất là những khoản có nguy cơ hụt, tăng cường chống thất thu thuế.

Các xã, phường phải đẩy nhanh thu ngân sách địa phương, nhất là nguồn thu từ sử dụng đất, qua đó, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư công. Việc chi ngân sách phải được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, đồng thời, dành nguồn lực xử lý các tình huống phát sinh do thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo tiến độ; đồng thời, tập trung đăng ký, cập nhật biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, các tổ công tác phải khẩn trương hoàn thành kiểm tra việc thực hiện Kết luận 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hệ thống camera, thời gian khai thác, công suất và những bất cập trong hoạt động của từng mỏ phải được rà soát. Những mỏ không niêm yết bảng giá phải xử lý ngay, kết quả kiểm tra báo cáo trong tháng 10.

Lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Sau đợt mưa lớn ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát năng lực tiêu thoát nước, triển khai giải pháp hạn chế ngập úng. Các xã, phường phải đẩy nhanh lập quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị, tạo cơ sở cho phát triển không gian đô thị trong giai đoạn mới.

Trong giáo dục, đồng chí yêu cầu bảo đảm đủ giáo viên, sách giáo khoa; kiểm tra việc cung ứng suất ăn học đường, chú trọng dinh dưỡng, chất lượng và an toàn thực phẩm; đối thoại với phụ huynh liên quan vụ việc tại xã Quỳnh Tam, có giải pháp hiệu quả để đưa học sinh sớm quay lại trường.

Trong lĩnh vực y tế, đồng chí yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý hành nghề y, dược tư nhân; đẩy nhanh khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Trước nguy cơ mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương phải chủ động phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Công tác quản lý thị trường cũng cần được tăng cường.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung vào việc tháo gỡ điểm nghẽn, nâng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, ngành, địa phương được yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 9 tháng vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu và mong muốn trong 3 tháng còn lại quyết tâm hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm nay.