Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm dừng hoạt động 9 mỏ cát do chưa đáp ứng yêu cầu giám sát

Sáng 7/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát tại 9 điểm khai thác và bến thuộc các xã: Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại bến cát Thành Ngân thuộc Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương tại xã Xuân Lâm. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra thực tế, các mỏ đã lắp đặt trạm cân, camera để giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản tại bến. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ở tất cả các điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Camera chủ yếu ghi hình cận cảnh khu vực trạm cân; chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra, vào bến.

Đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu việc lắp đặt camera, trạm cân tại các bến của mỏ cát phải được thực hiện thống nhất, bảo đảm kiểm soát toàn bộ quá trình phương tiện ra, vào và khối lượng khoáng sản vận chuyển.

Camera giám sát tại bến cát Cầu Rộ của Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương tại xã Xuân Lâm lắp đặt thấp, chỉ tập trung vào trạm cân, không bao quát được toàn bộ lối ra vào của bến. Ảnh: Thành Duy

Theo chỉ đạo, mỗi mỏ phải bảo đảm trạm cân đạt tiêu chuẩn kết nối dữ liệu về cơ quan thuế và bố trí tối thiểu 3 camera, gồm camera giám sát tổng thể xe vào, xe ra và khu vực trạm cân. Mobifone hỗ trợ các mỏ về kỹ thuật, đảm bảo hệ thống phải kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý Nhà nước giám sát, kiểm tra.

Chỉ đạo tại thực địa, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu 9 mỏ cát tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt, bố trí vị trí camera giám sát đảm bảo yêu cầu đề ra. Sau khi cơ quan có thẩm quyền và địa phương kiểm tra nếu đáp ứng được quy định mới hoạt động trở lại.

Trong số 9 mỏ cát này, có 3 mỏ tại xã Xuân Lâm và 1 mỏ tại xã Đại Đồng của Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương; 1 mỏ tại xã Đại Đồng của Công ty TNHH MTV Thanh Hưng; 1 mỏ của Công ty TNHH VLXD và TM Sơn Hà ở xã Thuần Trung; 1 của mỏ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tuấn Thiện tại xã Đô Lương, 1 mỏ của Công ty CP Lưu Cát Thành tại xã Đô Lương và 1 mỏ của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bảo Ngân tại xã Bạch Ngọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại bến cát Cầu Rộ thuộc Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương tại xã Xuân Lâm. Ảnh: Thành Duy

Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ. Trường hợp không thực hiện đúng quy định, mỏ sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các mỏ niêm yết giá công khai, ở vị trí thuận lợi để quan sát; tập trung ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trên địa bàn, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ các công trình.

Đối với các sở, ngành, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải gắn với trách nhiệm quản lý Nhà nước, bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Tập kết cát tại bến cát của Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương tại xã Xuân Lâm. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng Công an xã được giao trực tiếp kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống giám sát không kết nối được. Công tác quản lý các mỏ phải được đưa vào nội dung giao ban hằng tuần để Công an xã báo cáo lãnh đạo địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát khoáng sản, khai thác trái phép hoặc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định.

Tàu khai thác cát trên sông Lam đoạn qua xã Đại Đồng. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra, đồng thời lắng nghe đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Võ Trọng Hải giao Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan thực hiện giải quyết các thủ tục nâng công suất, giảm thời gian khai thác theo hướng linh hoạt, tránh máy móc, có thể thực hiện song song các nội dung trên cơ sở hồ sơ và điều kiện thực tế nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực trạm cân tại bến của Công ty TNHH MTV Thanh Hưng trên địa bàn xã Đại Đồng. Ảnh: Thành Duy

Cũng từ thực tế giá cả niêm yết tại các mỏ, đồng chí giao các sở, ngành liên quan rà soát giá thành khai thác, chi phí bốc xếp và vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá phù hợp. Việc này nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, khai thác ổn định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bến cát tại xã Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Cuộc kiểm tra diễn ra trong bối cảnh Nghệ An đang triển khai Kết luận số 165-KL/TU ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh tập trung kiểm soát sản lượng khai thác, nguồn gốc khoáng sản, hoạt động vận chuyển, tiêu thụ; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên.