Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các nhà thầu 'dồn sức, dồn lực' thi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sáng 15/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Tiến độ thi công 5 gói thầu chậm so với đường găng

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài hơn 60 km, đi qua 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Văn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, có tổng mức đầu tư gần 23.782 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu. Ảnh: Thành Duy

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư hơn 21.118 tỷ đồng, gồm 6 gói thầu xây lắp từ XL01 đến XL06.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm điểm tiến độ từng gói thầu, yêu cầu các nhà thầu báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và khả năng đáp ứng các mốc tiến độ được giao.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An báo cáo tiến độ khai thác lâm sản trong mặt bằng dự án. Ảnh: Thành Duy

Qua cuộc làm việc cho thấy, tiến độ giữa các gói thầu hiện có sự chênh lệch. Ba gói XL01, XL02 và XL03 đã tổ chức thi công nhưng sản lượng đạt thấp. Hai gói XL04 và XL05 chưa thể triển khai thi công đồng loạt do vướng mặt bằng rừng. Gói XL06 đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán.

Cụ thể, gói XL01, đoạn Km0 - Km6+300, dài 6,3 km, có giá trị hợp đồng hơn 2.889 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm 11 cầu, hai ống hầm dài 495 m và 499 m, cùng phần đường tuyến dài 4 km. Liên danh nhà thầu đã tổ chức 19 mũi thi công, sản lượng đạt 171,96 tỷ đồng, tương đương 5,95% giá trị hợp đồng.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả báo cáo quá trình tổ chức thi công, cam kết mốc tiến độ tại gói thầu XL01. Ảnh: Thành Duy

Gói XL02, đoạn Km6+300 - Km31+125, dài 24,825 km, có giá trị hợp đồng hơn 5.093 tỷ đồng, gồm 16 cầu và phần tuyến dài hơn 21,9 km. Các nhà thầu đã triển khai 34 mũi thi công, sản lượng đạt 151,2 tỷ đồng, bằng 2,96% giá trị hợp đồng.

Gói XL03, đoạn Km31+125 - Km50+170, dài 19,045 km, có giá trị hợp đồng hơn 5.196 tỷ đồng, gồm 12 cầu và phần tuyến dài 14,694 km. Liên danh nhà thầu đã tổ chức 16 mũi thi công, song sản lượng mới đạt 62,6 tỷ đồng, tương đương 1,2%.

Đồng chí Lê Quang Huy - Chủ tịch UBND xã Kim Bảng báo cáo công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Gói XL04, đoạn Km50+170 - Km54+900, dài 4,73 km, có giá trị hợp đồng hơn 3.188 tỷ đồng, gồm 7 cầu và phần tuyến dài hơn 1,157 km. Gói XL05, đoạn Km54+900 - Km60+031, dài 5,131 km, có giá trị hợp đồng hơn 2.483 tỷ đồng, gồm 5 cầu và phần tuyến dài hơn 3,1 km. Cả hai gói chưa thể triển khai thi công đại trà do mặt bằng nằm trong phạm vi rừng, phải chờ khai thác để bàn giao công địa cho nhà thầu.

Gói XL06 gồm các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC), kiểm soát tải trọng xe, khu điều hành hầm, hệ thống chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp cùng các thiết bị liên quan. Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 11/2026.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về giải phóng mặt bằng, toàn tuyến đã bàn giao khoảng 59,45/60,031 km, đạt 99,1%, còn khoảng 550 m chưa hoàn thành. Các khu tái định cư đã hoàn thành 3/11 khu.

Theo kế hoạch UBND tỉnh giao, gói XL01 phải hoàn thành ngày 30/1/2028; XL02 hoàn thành trước ngày 30/4/2028. Ba gói XL03, XL04 và XL05 cùng có thời hạn hoàn thành ngày 30/6/2028.

Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà thầu thi công

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh cao tốc Vinh - Thanh Thủy là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn.

Dự án được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đặt mục tiêu hoàn thành trong quý III/2028.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, sau gần 6 tháng khởi công (18/5/2026), tiến độ triển khai vẫn chậm so với yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc, lấy ngày 30/11/2026 làm mốc hoàn thành các điều kiện phục vụ thi công.

Cụ thể, trước ngày 25/11, các đơn vị phải hoàn chỉnh các bãi đổ thải để có địa điểm tiếp nhận đất, đá thải trong quá trình thi công. Toàn bộ đường công vụ và mặt bằng phục vụ 5 gói thầu phải hoàn thành trước ngày 30/11.

Về vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu phương án bảo đảm nguồn cung, kiên quyết không để nhà thầu nào thiếu cát, đất, đá phục vụ thi công.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với các doanh nghiệp xây lắp, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu “dồn sức, dồn lực” tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu cần chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc với tỉnh và các sở, ngành để được xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Nghệ An sẽ đánh giá doanh nghiệp trên cơ sở kết quả thực hiện. Nhà thầu thi công tốt, bảo đảm chất lượng và hoàn thành vượt tiến độ sẽ được tỉnh ghi nhận, ưu tiên xem xét tham gia các dự án tiếp theo. Ngược lại, những doanh nghiệp chậm tiến độ, không bảo đảm cam kết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đại diện các nhà thầu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tiếp tục trực tiếp theo dõi, chỉ đạo toàn diện tiến độ dự án theo đường găng tiến độ; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng hành với các nhà thầu, kịp thời giải quyết kiến nghị; trường hợp cán bộ gây khó khăn sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm.

Trong tháng 12/2026, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp tục chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ, yêu cầu người đứng đầu các nhà thầu trực tiếp tham dự, báo cáo kết quả thực hiện.