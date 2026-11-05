Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 6 phường phải quyết liệt trong chỉnh trang đô thị Vinh

Chiều 5/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo và chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn đô thị Vinh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đồng chủ trì.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành và ban quản lý dự án. Cùng dự có lãnh đạo 6 phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò.

Còn bất cập trong quản lý hạ tầng và vệ sinh môi trường

Giai đoạn 2026-2027, công tác chỉnh trang đô thị Vinh có 24 dự án, nhiệm vụ với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Xây dựng phụ trách 8 dự án với kinh phí 734 tỷ đồng; phường Cửa Lò 5 dự án, 205 tỷ đồng; Thành Vinh 5 dự án, 153 tỷ đồng; Trường Vinh 2 dự án, 264 tỷ đồng; Vinh Phú 1 dự án, 62 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026 - 2027 thuộc Đề án chỉnh trang đô thị 6 phường giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện một nhiệm vụ với kinh phí 10,5 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh triển khai 2 dự án, tổng vốn hơn 378 tỷ đồng.

Trong năm 2026, dự kiến hoàn thành 10 dự án, gồm 5 dự án do Sở Xây dựng triển khai, kinh phí 119 tỷ đồng; 1 dự án tại Cửa Lò, 25 tỷ đồng và 4 dự án tại Thành Vinh, 118 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Duy Nhật - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình quản lý cây xanh, cảnh quan và vệ sinh môi trường trên địa bàn đô thị Vinh. Ảnh: Thành Duy

Về công tác quản lý hạ tầng, hiện Sở Xây dựng được giao quản lý 439 tuyến đường, gồm hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh trên tuyến. Các phường quản lý những tuyến đường, khu vực còn lại, công viên, vườn hoa và cây xanh công cộng thuộc địa bàn.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Việc thu gom rác được phân công cho nhiều đơn vị. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lựa chọn, giám sát dịch vụ thu gom trên 128 tuyến đường chính thuộc 5 phường, không bao gồm Cửa Lò. Những khu vực còn lại do UBND các phường thực hiện; riêng Cửa Lò trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ.

Cách phân công nhiều đầu mối khiến việc xác định ranh giới quản lý, trách nhiệm phối hợp, nhất là tại các khu vực tiếp giáp, cần được làm rõ để tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về trật tự đô thị, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và trông giữ phương tiện vẫn diễn ra. Một số khu vực còn tập kết vật liệu, rác thải, đặt biển quảng cáo không đúng vị trí.

Chất lượng vệ sinh môi trường cũng chưa đáp ứng yêu cầu; rác cồng kềnh, cành cây và phế thải xây dựng còn tồn đọng. Hệ thống điểm tập kết, trung chuyển và thùng rác công cộng còn thiếu. Phương tiện thu gom chưa đáp ứng yêu cầu, hoạt động quét dọn chủ yếu vẫn bằng phương pháp thủ công.

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Lò phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong khi đó, việc chăm sóc cây xanh, cảnh quan chưa đồng đều. Các tuyến phố có cảnh quan cây xanh đặc trưng còn hạn chế.

Tại một số khu đô thị, khu nhà ở còn tình trạng hạ tầng xuống cấp, ngập úng, thu gom rác chưa đồng bộ, việc khắc phục chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, một số chung cư có mặt ngoài xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan chung.

Rõ trách nhiệm, quyết liệt hành động, bảo đảm tiến độ

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, 6 phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cửa Lò giữ vai trò hạt nhân, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Vì vậy, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường phải song hành, thống nhất và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành; đặc biệt tập trung tháo gỡ hai nút thắt lớn là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Đây là những vấn đề nếu không được giải quyết kịp thời, hiệu quả, sẽ khó tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh Chính phủ giao Nghệ An mục tiêu tăng trưởng 14,51% trong quý IV năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 6 phường rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển, nhận diện rõ những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, phân tích cụ thể nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, chia sẻ những trăn trở đối với hành trình xây dựng và phát triển đô thị Vinh - một đô thị có bề dày lịch sử, đồng chí Võ Trọng Hải cho rằng, yêu cầu đặt ra hiện nay không dừng ở việc chỉnh trang diện mạo bên ngoài, mà cần có tầm nhìn dài hạn trong tổ chức không gian, quản lý và phát triển đô thị.

Những bất cập như vỉa hè chưa bảo đảm công năng, hệ thống điện, đường và cảnh quan thiếu đồng bộ cần được nhìn nhận thẳng thắn, có phương án xử lý căn cơ. Cùng với đó, cần rà soát việc phân cấp, phân quyền của các sở, ngành cho các phường, bảo đảm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và điều kiện thực hiện, để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong quản lý đô thị.

Lãnh đạo các phường tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên tinh thần đó, đối với các dự án chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án và 6 phường tập trung phối hợp triển khai, tháo gỡ những khó khăn phát sinh, bảo đảm tiến độ và hoàn thành các công trình theo kế hoạch chỉnh trang trước Tết năm nay.

Về công tác vệ sinh môi trường, đồng chí Võ Trọng Hải giao Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2027, rà soát việc phân cấp, phân quyền theo hướng giao cơ sở chủ động tổ chức thực hiện, đồng thời bố trí nguồn kinh phí cụ thể để các phường có điều kiện triển khai.

Các phường cũng cần chủ động phối hợp với Công ty môi trường tổ chức thu gom rác thải, nghiên cứu vị trí tập kết và khung giờ thu gom phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phải gương mẫu, trang bị thùng rác trước trụ sở; đồng thời vận động doanh nghiệp, các khối, xóm và người dân tham gia xã hội hóa, bổ sung thùng rác công cộng.

Đối với công tác quản lý hạ tầng và trật tự đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và 6 phường tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, gây cản trở giao thông; có phương án để hạ ngầm hệ thống cáp quang viễn thông và đường dây điện. Đặc biệt, các phường cần phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Y tế đưa người ăn xin, nếu có trên địa bàn, vào các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Đối với những chung cư có mặt ngoài xuống cấp, đồng chí Võ Trọng Hải giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tổ chức làm việc với các chủ đầu tư, yêu cầu tranh thủ mùa khô để sơn sửa, trát lại và chỉnh trang công trình, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo các phường tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động hiệu quả các phong trào, huy động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường trên địa bàn đô thị Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trách nhiệm quan trọng nhất vẫn thuộc về cấp ủy, chính quyền 6 phường. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường phải trực tiếp vào cuộc, bám sát từng nhiệm vụ, xác định rõ thời hạn hoàn thành; vướng mắc ở đâu phải kịp thời tháo gỡ ở đó.